Dino Jelusić: 'Nakon dvije i pol godine na sudu napokon radim na novom albumu sa svojim bendom'

Tridesetogodišnji hrvatski glazbenik Dino Jelusić prošle je godine u Dublinu odsvirao svoj prvi koncert kao punopravni član Whitesnakea, jedne od najpoznatijih rock-grupa svih vremena, s kojom je nastupao na turneji. – Bilo je zanimljivo, prvi put u životu svirao sam klavijature cijeli koncert i pjevao 80 posto koncerta bez da sam stajao naprijed. Bilo je stvarno posebno, iako je i dalje biti frontmen moj životni poziv – kazao nam je Dino odmah nakon koncerta. Suradnja s Whitesnakeom počela je krajem srpnja 2021. godine kada je britanska grupa na svojim stranicama objavila da je Dino njihov član. Frontmen te grupe David Coverdale rekao je tada da je Dinu pratio dvije godine prije toga, otkako je Jelusić sa svojim bendom Animal Drive na Šalati nastupio kao predgrupa Whitesnakeu. Nakon svirke David mu je pružio ruku i rekao: ''Great seat, mate", a dvije godine kasnije uslijedio je i službeni poziv u bend.

Inače, Dino je prije čak 20 godina prvi put osvojio Hrvatsku svojim glasom i nastupom s pjesmom "Ti si moja prva ljubav" s kojom je pobijedio na prvoj Euroviziji za djecu koja se održala u danskom Kopenhagenu. Nakon sedmogodišnje stanke, 2011. godine izdao je prvi solo album pod nazivom "Living my own life" inspiriran rock-izvođačima poput švedskog sastava Europe, Bon Jovija, a zanimljivo – i Whitesnakea. 2019. godine ponovno je odnio pobjedu, ovaj put u showu HRT-a "Zvijezde pjevaju" u kojem mu je partnerica bila glumica Tara Thaller. Suradnja s Whitesnakeom dosadašnja je kruna karijere talentiranog glazbenika čiji rad pratimo od malih nogu, a svi su uvjereni da je ovo tek njegov početak te da ga očekuju brojni glazbeni uspjesi. Sve ovo dovelo ga je do prve nominacije za Večernjakovu ružu u kategoriji glazbenika godine.

Novu godinu počinjete nominacijom za Večernjakovu ružu, i to svojom prvom. Kako ste reagirali na nominaciju?

Počašćen sam što sam nominiran. Nisam se navikao boriti za ikakve nagrade u Hrvatskoj pa mi je ovo malo novo.

Što vam znači nominacija za ovu medijsku nagradu i što vam zapravo znače nagrade u životu?

Prestao sam se natjecati na pjevačkim natjecanjima s 24 godine jer mi je to uvijek stvaralo stres, a muzika nikad za mene nije bila natjecanje jer je subjektivni doživljaj. Lijepo je pobijediti i držati trofej u rukama, ali nije mi od presudne važnosti.

U listopadu je medijima odjeknula vijest da više niste član benda, no menadžer je potom sve pojasnio. Je li se što promijenilo od tada, i dalje ste službeno član benda?

Da, punopravni član sam benda, ali koncerata neće biti do daljnjega.

Razjašnjeno je tada da Whitesnake nastavlja raditi studijski. Jeste li se čuli s Coverdaleom, kada biste mogli nastaviti dalje snimati?

Čuo sam se, ali još nisu donesene nikakve odluke i nemam detalje o budućim studijskim uracima.

Za ovu godinu planirana je i turneja. Što je s tim?

Zasad nema dogovorenih koncerata.

Zamijenili ste na dijelu europske turneje i frontmana The Dead Daisiesa, a čuli smo i da vas bend želi za stalnog pjevača. Što se događa s tim? Jeste li u međuvremenu pronašli drugi bend?

Još se nismo čuli za stalni angažman. Imam svoj autorski bend Jelusick i to mi je prioritet.

Zbog pravnih sporova oko vašeg benda spriječeni ste objavljivati nove uratke, no posljednja informacija je da ste to polako rješava. Kako napreduje taj spor, vidi li se kraj tome i nastavak rada vašeg benda?

Gotov je spor, slobodan sam nakon dvije i pol godine suda i radim na albumu otkako sam se vratio iz Amerike. Prvi singl stiže sredinom veljače.

Što je vaša želja u nastavku karijere, čemu se najviše nadate?

Ja bih odmah potpisao da radim samo Jelusick jer su to moji dečki i moja muzika, ali vidjet ćemo što će budućnost nositi.

Dolazite li 24. ožujka na dodjelu Večernjakove ruže i koga ćete povesti sa sobom?

Dolazim, naravno! Nisam još razmišljao koga bih poveo sa sobom. Sam?

Osvojite li nagradu, kome ćete je posvetiti?

Massimu i Akiju. Dvojici velikana koji su bili i dio mog privatnog života i prerano nas napustili.

