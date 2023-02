Sara je u show ušla sa 137 kg, zaljubila se i izgubila 30 kg, a danas živi puno drukčije

Sara Sitarić, bivša kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa "Život na vagi" mnogima je bila među omiljenima. Vesela Sara sad je studentica Fakulteta zdravstvenih studija, a od svog sudjelovanja u showu puno se promijenila. To se vidi i na fotografijama koje, doduše, puno rjeđe, objavljuje na društvenim mrežama. Nedavno je objavila novu fotku na kojoj je pozirala nasmijana, a napisala je:

- Osjećam se kao treće dugme na ovoj haljini, shvatite to kako želite - stoji uz objavu.

Na Instagramu je prošle godine sa svojim pratiteljima podijelila fotografiju s putovanja na kojoj je pokazala kako sada izgleda. Naime, Sara je otputovala u Maroko, a fotografirala se pored klisura Dadès koje su niz krševitih klanaca wadi isklesanih rijekom Dadès u Maroku. Sara je fotkom oduševila svoje pratitelje koji su joj uputili niz komentara i emotikona srca.

Uz fotku je napisala 'I kad je tmurno, vedro je'.

Podsjetimo, u show je ušla sa 137,7 kilograma, a na posljednjem vaganju imala je 103 kilograma. U showu je upoznala i Marina Marušića, u kojeg se zaljubila, no prekinuli su 2020. godine. – Ne bih to previše komentirala, ali da, mogu vam potvrditi da je vezi došao kraj prije tri tjedna kad sam bila kod Marina i kad sam prekinula vezu. Vrijednosti su nam se razišle, moj fokus je sad maksimalno na faksu, a on je odabrao neke druge puteve koji ga uveseljavaju i zato sam osjećala da je ispravna stvar prekinuti taj odnos – otkrila je tada Sara.

Sitarić je nakon sudjelovanja u showu "Život na vagi" upisala fakultet, ali i vratila dio kilograma koje je skinula sudjelovanjem u ovom showu. Tada je objavila video u kojem je iskreno progovorila o tom problemu.

- Ja sam vratila 30 kilograma od kraja showa (gotovo sve!), sada sam u minusu 18 kg, ali skidanje ovih kilograma bilo je daleko dugotrajnije, teže i s puno vanjskih distrakcija s kojima se nisam znala nositi, koje su mi stavljale fokus na druge stvari, a ne na mene. I još uvijek sam u procesu skidanja vraćenog - kaže Sara napominjući da je mršavljenje, kao i debljanje, psihološki, a ne fizički proces. - I zato osuđivanje najviše govori o osobi koja osuđuje, a ne o onoj koja ima problem. Želim vam svima da imate predivne živote pune svjesnosti i zahvalnosti za sve što VI imate i život sa što manje osude, kritičnosti i potrebe za naslađivanjem nad tuđom nesrećom jer je sve prolazno pa tako nikada ne znate što vas u životu može snaći.... Za neke stvari, zaista, zna biti prekasno - rekla je tada Sara.

Nakon showa Sara se okušala i u influencerskim vodama pa je pokrenula svoj YouTube kanal, no na njemu sada možemo vidjeti samo videe stare više od dvije godine. Rijetko objavljuje i slike na Instagramu, a ni tamo više ne objavljuje previše detalja iz privatnog života kao što je to ranije činila.

Nedavno je za RTL otkrila i kakvo joj je iskustvo bilo natjecati se u 'Životu na Vagi'.

- 'Život na vagi' je prekrasno iskustvo koje me mnogočemu naučilo iako mislim da sam bila baš mlada i nezrela za život koji je nakon toga slijedio. Danas sam zahvalna za svaki trenutak jer su me te, meni tada teške, situacije natjerale da odlučim što je meni bitno, gdje želim ulagati svoju energiju, svoje vrijeme, što me čini zadovoljnom, sretnom. I dandanas se prisjećam lijepih uspomena iz 'Života na vagi' i rado ih prepričavam! - rekla je sara i otkrila s kim se iz showa još uvijek druži.

- Družim se s Macom, Anom i Ivišom. Ivan Jakubovski velika mi je podrška kada je fakultet u pitanju.

Podsjetimo, pobjednik šeste sezone ovog showa je Josip Čapo koji je u show došao sa 172 kilograma, a u finalu je imao 93,7 kilograma, što znači da je skinuo čak 78,3 kilograma odnosno 45,5 posto tjelesne mase. Kao pobjedniku, Josipu je pripala nagrada od 150.00 kuna.

VIDEO Deset godina od smrti Krste Papića: Imao je dramatičan život, a blizanke je dobio u 71. godini