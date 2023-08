'Sjedio sam u zatvoru i razmišljao, vidi me, a prije nekoliko mjeseci osvojio sam Grammy'

Holivudski glumac Will Smith, nakon skandala na dodjeli Oscara na početku 1922. godine, kad je udario voditelja dodjele Oscara Chrisa Rocka, vratio se na crveni tepih na samom kraju iste godine, na premijeri novog filma "Emancipacija". Smith se na premijeri pojavio sa svojom obitelji, suprugom Jadom Pinkett Smith te djecom Treyem, Willow i Jadenom.

Nakon uloga u seriji "Princ iz Bel-Aira" i filmovima "Zločesti dečki" i "Dan nezavisnosti", proslavila ga je uloga u filmu "Ljudi u crnom". Baš je ovih dana velik broj svjetskih medija prenio sadržaj intervjua u kojem je iznio kako ustvari nije želio uzeti tu ulogu. Film je režirao Barry Sonnenfeld, a Steven Spielberg je radio kao jedan od producenata. Kako bi ga uvjerio da pristane na ulogu, Spielberg je po Smitha poslao helikopter. "Sletio je na njegovu kuću, a on me osvojio već s 'bok'. Rekao je: 'Reci mi zašto ne želiš raditi na mom filmu.' A on je bio producent. I na kraju te rečenice je stavio tri točke. 'Reci mi zašto ne želiš raditi na mom filmu.' Nakon tog susreta pojavio se i u filmu, i u njegova dva nastavka.

U istom ovom intervju je govorio o ulozi u "Emancipaciji", o tome kako je ušao predaleko u lik Petera, roba iz Louisiane, koji bježi s plantaže u potrazi za obitelji.

"Htio sam osjetiti degradaciju i otišao sam predaleko. Razina ljudske brutalnosti je nevjerojatna, teško je shvatiti što smo sposobni učiniti jedi drugima", ispričao je.

Tjekom snimanja, ispričao je, htio osjetiti težinu lanaca kojima su robovi bili vezani, ali se dogodila nezgoda s otkjučavanjem starih lanaca, jedno vrijeme mu ih nisu uspijevali skinuti, a on se nije uspijevao smiriti.

Nije lako biti Will Smith. Ne mislimo samo na one mjesece prošle godine kad nije silazio s naslovnica novina i portala zbog šamara Chrisu Rocku, već na činjenicu da se cijelog života bori s vjetrenjačama. Sa stvarima zbog kojih - nije kriv. U poslu mu, kao što znamo, itekako ide. Ali, nasmijan i neustrašiv tip, poznat po zaraznom smijehu, velikim ušima i zvonkom baritonu koji odjekuje s TV ekrana i filmskog platna, u sebi nosi tugu. Počelo je, već u djetinjstvu, teško. Mališa iz skromne obitelji sa zapada Philadelphije prije nego što će postati svjetska reperska zvijezda s Grammyjima, a zatim i hollywoodski superstar s Oscarom, bio je uplašen klinac. Otac mu je bio alkoholičar. "Kao i svi sinovi, obožavao sam svoga oca, ali sam ga se itekako bojao", napisao je Will (53) u svojoj knjizi "Will", koja je prodana u milijunskoj nakladi.

Osim oca, Willarda Carrolla Smitha Sr., inženjera za sustave hlađenja i veterana američkih zračnih snaga, kojega je mali Will zvao "Daddio", te majku Caroline, zaposlenu u školi, imao je stariju sestru Pamelu i mlađe blizance Harryja i Elen. Kod kuće ih je bilo - šestero.

"Kad sam imao devet godina, gledao sam oca koji je tako udario majku u glavu da se srušila. Vidio sam kako pljuje krv..." prepričavao je Smith. Kakva mu je bila majka? Nadimak joj je bio "Mom-Mom", bila je tiha i povučena žena koja je patila zbog tatinih vojničkih pogleda na ljubav i obitelj.

– Zvuk njezina pada na pod ostao mi je u ušima godinama. I koliko god da sam postao uspješan, uvijek mi je negdje u primisli bila misao, bio sam kukavica, nisam uspio, tako mi je žao, mama, oprosti... Priča o obiteljskom nasilju išla je toliko daleko da je razmišljao o tome da presudi vlastitom ocu.

"Kao dijete, uvijek sam si govorio da ću osvetiti majku jednoga dana. Stajao sam na vrhu stubišta, otac je bio u invalidskim kolicima, i mogao sam brzo to riješiti", pisao je u svojim memoarima o tome kakve su ga crne misli morile. "Srećom, nisam. Hvala bogu da nas sude po našim djelima, a ne po našim emocionalnim traumama..."

Pisao je i o tome kako ga je dugo mučilo to što ništa nije učinio: "Sve što sam nakon toga napravio, od nagrada do priznanja i svjetskih reflektora, svih mojih uloga i smijeha, sve je to bio suptilni niz isprika zbog toga što toga dana nisam reagirao. Bio sam kukavica... Bio sam najstariji sin u obitelji, a nisam ništa napravio."

Moguće je da je lani, na dodjeli Oscara, i to utjecalo na njega, da je reagirao u trenutku kad je netko (verbalno, možda i "u šali") napao njegovu suprugu, pa ovoga puta nije želio pustiti stvari da se odvijaju bez intervencije. Eto, možda tu leži odgovor na reakciju glumca kojeg znamo po TV seriji 'Princ iz Bel Aira' te filmovima 'Made in America', 'Zločesti dečki"', 'Dan nezavisnosti', 'Ljudi u crnom', 'Divlji zapad', "Ali", "Hitch", "U potrazi za srećom", "Ja sam legenda", "Hancock".... U intervjuu za Essence, Will je jednom oca ovako opisao:

"Bio je tvrd, ali ne i tiranin. Držao me u redu. Imao bi onaj svoj izraz lica i rekao: "Napraviš li još jedan krivi korak, Will, postat ću zao." Bio je neovisan biznismen, postavljao je hladnjake u supermarketima te zarađivao za cijelu obitelj. Bio je pozitivna figura u mojem životu...", pričao je tada. A kad je ostao bez oca krajem 2016. godine, rekao je: "Nedostajat ćeš nam Daddio! Živio si i igrao po vlastitim pravilima, bio se poseban. Naučio si me disciplini i radnoj etici."

Ostat ćemo još u njegovu mladenačkom dobu. Takva situacija kod kuće nije bila održiva. Majka ih je napustila kad mu je bilo 13 godina. U to doba i počinje repati. No doba rastave njegovih roditelja skoro ga je stajalo glave.

"Dva puta sam razmišljao o tome da si oduzmem život, a spasilo me to što sam se sjetio naše bake Gigi, koja mi je govorila: Ubiti sam sebe je grijeh. I nisam to učinio."

Službeno će se roditelji Smith razići 2000. godine. Majka je na sudu tražila da tata isplati sav novac koji je bio dužan.

"Daddio nije imao 140 tisuća dolara, a Mom-Mom je željela baš svaki novčić! Oca nisam želio poslati u zatvor pa smo se dogovorili... Mami iza leđa dogovorili smo se da ću mu dati novac, uplatiti na račun, pa sam tako postao prva osoba u Pennsylvaniji koja je sama za sebe platila novac za uzdržavanje, platio sam vlastitu alimentaciju!" rekao je Will Smith.

Dakako, to mu nije pravo ime. Will Smith zapravo se zove Willard Carroll Smith Jr. Zgodno je znati da je s 13 godina već bio visok kao i danas – imao je 188 centimetara. U to je doba na jednoj rođendanskoj zabavi, nekoliko ulica dalje od kuće u kojoj je živio u disfunkcionalnoj obitelji, sreo tipa koji se zove Jeffrey Townes, kasnije poznatog kao DJ Jazzy Jeff. Nešto stariji od Willa, ovaj je već godinama bio poznat po tome što je puštao glazbu na tulumima tinejdžera.

Willu ni u ljubavi isprva nije išlo. Kao 16-godišnjaka cura ga je – varala. "Bio sam uvjeren da me varala jer nisam bio dovoljno dobar. Sjećam se kako sam donio odluku da se to više nikada neće dogoditi, da nikada više neću biti nedovoljno dobar. Rep je bio njegov put. On i Jazzy Jeff više se nisu razdvajali, a njihov prvi singl objavljen je kad je Will bio 18-godišnjak. 'Girls Ain't Nothin' But Trouble' slušao se i izvan Philadelphije. Imao je hit tek mjesec dana nakon što je završio srednju školu. Lova je počela stizati, a Smith je rekao roditeljima: 'Imam 18 godina, već sam milijunaš.'"

Jazzy Jeffu i Willu je krenulo. Prvi je veliki novac zaradio 1988. godine hitom znakovita naziva "Parents Just Don't Understand" ("Roditelji jednostavno ne razumiju"). Pjesma se razlikovala od dosadašnjih repera koji su pjevali o nasilju, a ovi su klinci napravili pjesmu o tome kako s majkom kupuju odjeću za školu te se nikako s njom ne mogu dogovoriti jer mama želi da se nose hlače iz sedamdesetih... Napravio ga je, dakako, s DJ Jazzy Jeffom i dalje pod pseudonimom "The Fresh Prince". Za njega su dobili i prvi Grammy dodijeljen za rap glazbu. Prema američkim zakonima nisu mogli ni popiti alkohol na šanku, a već su osvojili Grammyje. Uskoro će završiti i u zatvoru. Nakon jednog gostovanja na radiju u Philadelphiji, Willov osobni zaštitar Charlie Mack zaštitio ga je od napadača. Međutim, Will je optužen "po zapovjednoj odgovornosti" iako su se branili.

"Sjedio sam u zatvoru i razmišljao, vidi me, a prije nekoliko mjeseci osvojio sam Grammy. Nadam se da nikad nećete trebati ovu informaciju koju ćete sada doznati: nikada nemojte završiti u pritvoru u petak jer preko vikenda nitko ne izlazi. Tek u ponedjeljak...", prisjetio se vikenda iza rešetaka. Ni tada nije bio kriv.

Glumac i reper čija se imovina procjenjuje na 350 milijuna dolara, bio je čak i - bankrotirao. Nakon što je prvi album rasprodan, s istim je glazbenikom radio je i drugi album koji je bio čisti promašaj.

"Sav novac koji sam imao otišao je u vjetar. Sve sam uložio u taj drugi album koji, umjesto da bude platinast, bio je - plastičan. Nitko to nije htio kupiti."

Pojavila se i porezna, američka Služba unutarnjih prihoda, trebalo je plaziti porez. Konkretno bio je dužan 2,8 milijuna dolara.

"Bio sam bez novčića. Baš bez love. Skroz... A biti poznat i bez love loša je kombinacija jer i dalje te ljudi prepoznaju, ali prepoznaju te kao slavnu osobu koja s njima sjedi u autobusu."

Imao je sreće, pa je - krenuo glumiti. U emisiji Arsenija Halla 1989. nastupao je uživo te tamo sreo tipa koji se zvao Benny Medina, a koji je planirao televizijsku seriju pod imenom "Princ s Bel Aira". Prihvatio je tu ulogu kako bi vratio porezni dug. Prve tri sezona showa više od 70 posto zarađenog novca davao je poreznicima, spomenutoj službi unutarnjih prihoda koja je pod američkim ministarstvom financija.

"Nisam imao pojma kako glumiti. Bio sam glazbenik. Morao sam učiti brzo. Imao je problem što nije mogao zapamtiti tekst."

"Na kraju sam shvatio da je najbolje da naučim cijeli scenarij. Napamet. I onda sam, kad god bi netko glumio, samo usnama govorio riječi."

TV seriju "Princ iz Bel Aira" (Quincey Jones) i mi smo ovdje redovito pratili u ratno doba, od 1990. do 1996. godine, kada se emitirala na HRT-u. Will Smith bio je pripadnik bogate obitelji s Bel Aira. Kad smo već kod serije, neki će se sjetiti da se pojavila i Naomi Campbell kao Geoffreyeva djevojka, u njoj su se pojavljivali i Donald Trump, Jay Leno, Tom Jones, Dr. Dree, pa čak i - BB King. Ne zaboravimo ni Hugha Hefnera. U seriji se pojavio i Evander Holyfield, pa i Kareem Abdul-Jabbar, koji gotovo pola svoje karijere nije pogodio nijednu tricu, a bio je jedan od rekordera NBA lige... Svi spomenuti željeli su stati uz tog klinca, Willa Smitha, koji se proslavio u toj seriji. On je bio taj koji je držao cijelu priču. U poslu mu je išlo, gdje god je pokušao, bio bi - bingo. Možda će se neki sjetiti i riječi Baracka Obame koji je, još kao predsjednik, rekao:

"Ako se bude snimao film o mojem životu, želim da me glumi Will Smith." I tu se opet priča vraća na početak. Zabavljač je postao ne bi li spasio kod kuće stvari kao klinac.

"Odlučio sam biti smiješan. Shvatio sam da smo mi ostali sigurni kad se tata Daddio smije i kad je veseo. Moja je uloga u obitelji bila biti zabavljač i time sam se koristio kad god bi nastala neka teška situacija, od svega bih napravio šalu. Kad ne bi uspjelo, kad bi otac opet postao agresivan, ja sam bio siguran kako sam ja kriv. Morao sam pronaći način da obitelj bude stabilna i sretna. Da sve bude u redu... Imao sam tu konstantnu potrebu spašavati stvari, uveseljavati druge. Kad su se smijali cijelo vrijeme, sva bi negativna atmosfera u našoj kući nestala, od teške i neugodne situacije naš bi dan postao ugodan i prekrasan. I tada sam postao pravi zabavljač", opisao je Will.

Današnju suprugu, zbog koje je cijela ona medijska frka i nastala, upoznao je kao klinac. I to na audiciji za "Princa s Bel Aira" u kojoj se tražila glumica koja će igrati ulogu njegove djevojke... Bila je to Jada Pinkett. Danas Jada Pinkett Smith. Prvi mu je brak relativno brzo propao, a i u drugom su se tresla brda. I on se, kao i njegovi roditelji, razveo od prve supruge Sheree Zampino, s kojom je bio u braku od 1992. do 1995. godine.

"Razvod me dokrajčio. Bio je to za mene potpuni neuspjeh. Bio sam cijelog odraslog života u problemima, ali me ništa nije toliko dotuklo kao kad sam se morao razvesti od majke moga dvogodišnjeg sina", ispričao je za GQ.

Prije nego što se razveo, počeo je vezu s Jadom Pinkett, a svi troje živjeli su u istoj kući. Ljubavni trokut, jedna supruga koja odlazi i zaručnica koja će uskoro postati supruga. I Will, dakako. Oženit će se tek dvije godine kasnije, a dotad je bio pakao.

"Nisam shvaćala brak, kao što nisam shvaćala ni razvod. Da sam tada bila pametnija, ne bih se useljavala u kuću", ispričala je Jada Pinkett. Svađe kod kuće bile su uobičajene. "Jedan dan mi je Zampino rekla: 'Kučko, živiš u kući koju sam ja izabrala.' A ja sam odgovorila: 'Da, to je sada moja kuća..."'"

Čestitke za osvojenog Oscara i najbolju mušku ulogu za film "Kralj Richard" uputila je i bivša supruga Zampino, a mnogi tvrde da se i dalje - vole. Ni u (n)ovom braku s Jadom Pinkett nije bilo blistavo budući da je par prolazio kroz razne probleme, razilazio se, no ipak su prebrodili bračnu krizu čiji je vrhunac bio nakon proslave njezina četrdesetog rođendana.

O svojem je uspjehu rekao: "Nikad nisam mislio da sam posebno talentiran. Možda mrvicu iznad prosjeka. Ali imao sam nevjerojatnu radnu etiku, bolesno sam se trudio. Znate, ono kad tip spava? E, ja sam radio. Kad drugi jedu? Ja sam radio..."

Prije gotovo pet godina bio je i u Poreču na MTV Summer Blast festivalu, gdje je upravo u Hrvatskoj, nakon 20 godina ponovno stao na pozornicu s frendom iz djetinjstva Jazzyjem Jeffom. Izveli su hitove "Girls Ain't Nothing But Trouble", "Parents Just Don't Understand", "Just the Two of Us", "Summertime" te su jeli meso boškarina i tartufe. Što bi radio da nije reper i glumac?

"Bio bih matematičar. Računalni inženjer. Uvijek sam bio dobar u tome, a da sam živio u neko drugo vrijeme, vjerojatno bih bio tip koji je izmislio daljinski upravljač."

Ima i visok IQ, govori se o brojci 115. Dobar je u šahu. Još dvije stvari - Will Smith boji se visine. I ne zna plivati. "Toga me sram, ali u Philadelphiji nije bilo puno bazena, nisam imao gdje učiti", ispričao je u showu Davida Lettermana. Voditelj je želio dovesti taj razgovor do apsurda, pa ga je pitao: "Ali, kod kuće imate bazen." Smith se nekako spasio pa je rekao:

"Dok su mi noge na dnu, nemam problema..."

Eto, da je stari Smith vodio malog Willa na bazen, učio ga plivati, umjesto da je poslije posla pio i maltretirao ukućane, danas bi znao plivati. No, u tom slučaju moguće je da ne bi bilo ni Willa Smitha onakvog kakvog danas znamo.

