Chris Rock jednu stvar zamjera Willu Smithu: Nikada me nije nazvao i ispričao se

U specijalu "Selective Outrage", koji je išao uživo na Netflixu komičar Chris Rock opet se našalio na račun svog bivšeg prijatelja, glumca Willa Smitha i njegove supruge Jade. Kada je Chris slično napravio prošle godine na dodjeli Oscara, koju je vodio, Will se ustao sa svog mjesta, popeo na pozornicu i opalio šamar Rocku tijekom prijenosa uživo prošle godine.

U stand up specijalu koji je prikazan na Netflixu Rock je bračni par Smith nekoliko puta nazvao "kujama" i njegove izjave i šale na račun Smitovih nisu se baš svidjele ni publici ni ostalim komičarima. Govorio je o bijesu Willa Smitha i opet se dotaknuo afere njegove supruge s bliskim prijateljem njihovog sina Jadena, glazbenikom Augustom Alsinijem.

Izvor blizak Chris Rocku za Daily Mail je ispričao kako je ovaj stand up nije bila osveta nego Chrisov način da izbaci van sve što ga muči po pitanju sukoba s Willom i da konačno završi s ovom pričom. Prema riječima prijatelja ovog komičara najviše mu je zasmetalo što ga Chris u ovih godinu dana nije nazvao i osobno mu se ispričao. Ispriku je uputio samo putem videa koji je dan nakon dodjele Oscara objavio na svojim društvenim mrežama, ali nikada nije nazvao Chrisa niti se susreo s njim kako bi se ispričao zbog šamara koji mu je dao.

- To što se Will javno ispričao Chrisu ne znači ništa. Cijela ova situacija se mogla izbjeći da je Will došao do njega i rekao mu: Žao mi je - kazao je bliski prijatelj komičara Chrisa Rocka. Mnogi smatraju kako je upravo Chris htio da se premijera specijala "Selective Outrage" na Netflixu emitira uoči dodjele Oscara 2023. godine, ali Rockov prijatelj tvrdi kako komičar nije imao utjecaj na to i da je isključivo Netflix donio odluku o tome.

U stand upu koji se može pogledati na ovoj streaming platformi Chris je pričajući o šamaru koji mu je zadao Will Smith nakon šale koju je uputio na račun njegove žene Jade, rekao: - Svatko tko kaže da riječi bole nikada nije dobio udarac u lice. Ali ja nisam žrtva, dragi moji. Nikada me nećete vidjeti kod Oprah ili Gayle kako plačem ispred kamera.

