Sjećate se ove glumice iz naših serija? Nakon ozljede vratila se u Njemačku i prolazila kroz bolno razdoblje

Glumice Vanesse Radman (48) sjećamo se iz serija 'Ponos Ratkajevih', 'Obični ljudi', 'Zakon ljubavi', a 2009. natjecala se u 'Plesu sa zvijezdama'. Dok je 2014. godine snimala seriju "Zora dubrovačka" Vanessa je pala i natukla kralježak, zbog čega je morala odustati od snimanja kako bi mirovala i posvetila se rehabilitaciji. Nakon toga se vratila u Njemačku gdje je godinama živjela i u javnosti se zadnji put pojavila 2017. godine na glazbenom događaju "Hrvatska noć" u Fraport Areni.

Na IMDB-u piše kako je zadnju ulogu odigrala u Njemačkoj 2021. godine u seriji "Alles was zählt" u kojoj se pojavila u dvije epizode. Ovo ljeto glumac Ivica Zadro objavio je zajedničku fotografiju s Vanessom. - Kolegica Vanessa Radman i ja ispod čuvene smokve ispred svjetionika Veli Rat. - napisao je tada Zadro, a u komentarima kolege su uputile brojne pozdrave Vanessi.2

- I danas, nakon te ozljede kralježnice, ne razmišljam je li to za mene bilo dobro ili ne. To je tako bilo. I sad opet idem pravo, znam da dolaze dobra vremena za mene. Ipak, ovo je ogromna zemlja, treba malo više vremena da se čovjek zalaufa. U Hrvatsku me svojedobno ponijela ljubav, a onda je došao i posao. Bilo je tada i u Njemačkoj posla, ali isto me sve vuklo dolje. U Hrvatskoj bih uvijek rado glumila, ali na moju veliku tugu i žalost nisam više u Zagrebu. A kad je meni tamo tako lijepo... Malo sam i romantična i blesava po tom pitanju, volim rodnu grudu, volim svoj kraj, ljude i prirodu. Ne želim filozofirati, ali stvarno nismo svjesni koliko je lijepa naša zemlja - rekla je svojedobno glumica u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju osvrćući se na ozljedu koju je zaradila tijekom snimanja.

U isto vrijeme kada joj se to dogodilo, glumica je prolazila kroz još jedno teško životno razdoblje. Naime, Vanessa je devet godina bila u braku s njemačkim scenografom Timom Pannenom, a razveli su se 2014. godine.

