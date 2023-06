Sjećate se Edina koji je u 'Braku na prvu' proživio ljubavnu dramu? Promijenio je dosta svoj imidž

Edin Bešić u drugoj sezoni 'Braka na prvu' bio je u braku s natjecateljicom Ernom, ali ta ljubavna priča nije imala sretan kraj jer je zaiskrilo između Edina i druge natjecateljice Sanele. Nakon finala showa "Brak na prvu" glavna tema su bili Sanela i Edin čija je priča u showu završila zarukama, ali ubrzo je dobila sasvim drugi rasplet koji je iznenadio gledatelje. Naime, Sanela se čak neko vrijeme odselila kod Edina u Bihać, ali idila nije dugo potrajala i prekinuli su.

- Ništa se posebno nije dogodilo, osim što ona nije bila ista kakva je bila u početku i to se jedno vrijeme toleriralo, ali naravno ne može vječno. Moji su je jako lijepo prihvatili jer su inače jako opušteni kao i ja i nije bilo nikakvih problema da se s njima uklopi. Isto su prihvatili i njezini mene kad sam ih išao upoznati, divna obitelj stvarno, otac posebno - rekao nam je Edin nakon prekida sa Sanelom. Ispričao nam je tada i kada je shvatio da mu se Sanela sviđa.

- Ja sam nju primijetio već prvu noć na zajedničkom upoznavanju i jednostavno ta njena smirenost i elegancija me tada privukla. No, nisam ništa napravio niti mi je padalo na pamet dok nisam čuo što se sve desilo kod nje, a i kako je kod mene išao razvoj situacije. Jednostavno, jednu noć dok smo sjedili s još nekim parovima u stanu saznao sam koji je njen Instagram profil i odlučio se javiti i to je bilo to - kazao je Edin tada. Nakon ovakvih ljubavnih neuspjeha priznao nam je kako je sve to poljuljalo njegovu vjeru u ljubav.

Foto: instagram

- Pa iskreno pomalo i jeste, u budućnosti ću biti dosta oprezniji i neće me biti moguće tako lako osvojiti. Već duže vremena me prekidi ne pogađaju jer jako puno vodim računa o sebi i cijenim samog sebe pa tako ne dozvoljavam da me išta na tom putu smeta.

Edin Bešić (35) u proteklih je nekoliko godina doživio veliku fizičku transformaciju, a na svojem je Instagram profilu podijelio kako se mijenjao kroz godine te kako je zahvaljujući treninzima izgubio više od 20 kilograma. I dalje redovito vježba a od sudjelovanja u showu dosta je promijenio svoj imidž i sada ima bradu i brkove.

