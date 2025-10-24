Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠA KANDIDATKINJA

Sjećate li se nje? U 'Život na vagi' je ušla sa 135 kg, skinula je 50 kg i potpuno promijenila život, evo kako danas izgleda

Foto: RTL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 08:00

Da se sa suvišnim kilogramima odlučila opako obračunati, dokazala je već i u samom showu jer je ostvarila gubitak od 51,8 kilograma te se u finalu pojavila s 83,3 kilograma, a na svom je izgledu marljivo nastavila raditi i nakon showa.

Svi obožavatelji showa ''Život na vagi'' sigurno se sjećaju Mirne Posavec koja je u četvrtu sezonu showa ušla sa 135,1 kg. Da se sa suvišnim kilogramima odlučila opako obračunati, dokazala je već i u samom showu jer je ostvarila gubitak od 51,8 kilograma te se u finalu pojavila s 83,3 kilograma, a na svom je izgledu marljivo nastavila raditi i nakon showa. Treninzi su postali njezina rutina, a i prehranu je potpuno promijenila pa danas na Instagramu sa svojim pratiteljima često dijeli zdrave i ukusne recepte. 

Krajem 2022. godine podvrgnula se operaciji uklanjanja viška kože, a operirala je i grudi. Da nije bilo ''Života na vagi'', rekla je Mirna, njezin bi život najvjerojatnije ostao takav kakav je bio. – Ne bi se sigurno promijenio. I dalje bih imala puno kilograma, bila nesretna i jela zbog toga, onda imala još više kilograma i bila u tom začaranom krugu. Sva sreća da sam se prijavila i da su me primili. Naučila sam ono što mi je bilo potrebno da si preokrenem život – otkrila je Mirna ranije na društvenim mrežama.

Priznala je i da su je boljele uvrede zbog njene težine, a jedan komentar posebno joj se urezao u pamćenje. – Srušio mi se svijet kad su mi rekli da ću uvijek biti debela. U tom trenutku sam se osjećala kao da mi je zabijen nož u srce – izjavila je tada. 
Nakon završetka showa svoje znanje i iskustvo odlučila je iskoristiti i kako bi pomogla drugima pa je u međuvremenu postala i fitness instruktorica.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24

– Instruktorica fitnesa u teretani. Moja nova titula. Smjer koji sam odabrala ušavši u show ''Život na vagi'', smjer je od kojeg nisam i neću odustati jer se tu osjećam kao doma. Odgovara mi istraživanje i stalna nadogradnja znanja, a svaku novu informaciju isprobavam na sebi da vidim djeluje li. Drukčije se baš i ne može naučiti, nego jednostavno probati, probati i probati. Živi sam dokaz da se sve može kad se hoće. Pa čak i preokrenuti život naopačke – pohvalila se Mirna svojedobno na društvenim mrežama. 
Podsjetimo, bivša kandidatkinja "Života na vagi" nedavno je otkrila kako joj povratak starim navikama nije opcija.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
1/29

– I samoj sebi katkada se čudim kako sam od osobe koja je uvijek od svega odustajala došla na to da ne odustajem. Mislim da je stvar u tome što ne želim ostati bez svega što sada imam i što mogu, a prije me težina sprečavala. Pokušajte biti karakter, kontrola porcija. Morate paziti što i koliko jedete, za početak tri treninga tjedno, piti dovoljno vode i spavati – otkrila je Mirna koja je krajem listopada prošle godine pala ispod 75 kilograma.

Sjećate li se njega? Spasio je život Tuđmanu kojeg se 1990. spremao likvidirati Arkan
Ključne riječi
Prekomjerna težina dijeta kilogrami mršavljenje život na vagi reality show televizija RTL showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
ME
MediciKM
08:31 24.10.2025.

Nadam se da je poradila i na svom mentalnom sklopu. Nena i Dominik su u njenom rangu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja