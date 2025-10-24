Sjećate li se nje? U 'Život na vagi' je ušla sa 135 kg, skinula je 50 kg i potpuno promijenila život, evo kako danas izgleda

Svi obožavatelji showa ''Život na vagi'' sigurno se sjećaju Mirne Posavec koja je u četvrtu sezonu showa ušla sa 135,1 kg. Da se sa suvišnim kilogramima odlučila opako obračunati, dokazala je već i u samom showu jer je ostvarila gubitak od 51,8 kilograma te se u finalu pojavila s 83,3 kilograma, a na svom je izgledu marljivo nastavila raditi i nakon showa. Treninzi su postali njezina rutina, a i prehranu je potpuno promijenila pa danas na Instagramu sa svojim pratiteljima često dijeli zdrave i ukusne recepte.
Krajem 2022. godine podvrgnula se operaciji uklanjanja viška kože, a operirala je i grudi. Da nije bilo ''Života na vagi'', rekla je Mirna, njezin bi život najvjerojatnije ostao takav kakav je bio. – Ne bi se sigurno promijenio. I dalje bih imala puno kilograma, bila nesretna i jela zbog toga, onda imala još više kilograma i bila u tom začaranom krugu. Sva sreća da sam se prijavila i da su me primili. Naučila sam ono što mi je bilo potrebno da si preokrenem život – otkrila je Mirna ranije na društvenim mrežama.
Priznala je i da su je boljele uvrede zbog njene težine, a jedan komentar posebno joj se urezao u pamćenje. – Srušio mi se svijet kad su mi rekli da ću uvijek biti debela. U tom trenutku sam se osjećala kao da mi je zabijen nož u srce – izjavila je tada.
Nakon završetka showa svoje znanje i iskustvo odlučila je iskoristiti i kako bi pomogla drugima pa je u međuvremenu postala i fitness instruktorica.
– Instruktorica fitnesa u teretani. Moja nova titula. Smjer koji sam odabrala ušavši u show ''Život na vagi'', smjer je od kojeg nisam i neću odustati jer se tu osjećam kao doma. Odgovara mi istraživanje i stalna nadogradnja znanja, a svaku novu informaciju isprobavam na sebi da vidim djeluje li. Drukčije se baš i ne može naučiti, nego jednostavno probati, probati i probati. Živi sam dokaz da se sve može kad se hoće. Pa čak i preokrenuti život naopačke – pohvalila se Mirna svojedobno na društvenim mrežama.
Podsjetimo, bivša kandidatkinja "Života na vagi" nedavno je otkrila kako joj povratak starim navikama nije opcija.
– I samoj sebi katkada se čudim kako sam od osobe koja je uvijek od svega odustajala došla na to da ne odustajem. Mislim da je stvar u tome što ne želim ostati bez svega što sada imam i što mogu, a prije me težina sprečavala. Pokušajte biti karakter, kontrola porcija. Morate paziti što i koliko jedete, za početak tri treninga tjedno, piti dovoljno vode i spavati – otkrila je Mirna koja je krajem listopada prošle godine pala ispod 75 kilograma.Sjećate li se njega? Spasio je život Tuđmanu kojeg se 1990. spremao likvidirati Arkan
Nadam se da je poradila i na svom mentalnom sklopu. Nena i Dominik su u njenom rangu.