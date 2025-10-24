Sjećate li se nje? U 'Život na vagi' je ušla sa 135 kg, skinula je 50 kg i potpuno promijenila život, evo kako danas izgleda

Svi obožavatelji showa ''Život na vagi'' sigurno se sjećaju Mirne Posavec koja je u četvrtu sezonu showa ušla sa 135,1 kg. Da se sa suvišnim kilogramima odlučila opako obračunati, dokazala je već i u samom showu jer je ostvarila gubitak od 51,8 kilograma te se u finalu pojavila s 83,3 kilograma, a na svom je izgledu marljivo nastavila raditi i nakon showa. Treninzi su postali njezina rutina, a i prehranu je potpuno promijenila pa danas na Instagramu sa svojim pratiteljima često dijeli zdrave i ukusne recepte.

Krajem 2022. godine podvrgnula se operaciji uklanjanja viška kože, a operirala je i grudi. Da nije bilo ''Života na vagi'', rekla je Mirna, njezin bi život najvjerojatnije ostao takav kakav je bio. – Ne bi se sigurno promijenio. I dalje bih imala puno kilograma, bila nesretna i jela zbog toga, onda imala još više kilograma i bila u tom začaranom krugu. Sva sreća da sam se prijavila i da su me primili. Naučila sam ono što mi je bilo potrebno da si preokrenem život – otkrila je Mirna ranije na društvenim mrežama.

Priznala je i da su je boljele uvrede zbog njene težine, a jedan komentar posebno joj se urezao u pamćenje. – Srušio mi se svijet kad su mi rekli da ću uvijek biti debela. U tom trenutku sam se osjećala kao da mi je zabijen nož u srce – izjavila je tada.

Nakon završetka showa svoje znanje i iskustvo odlučila je iskoristiti i kako bi pomogla drugima pa je u međuvremenu postala i fitness instruktorica.

– Instruktorica fitnesa u teretani. Moja nova titula. Smjer koji sam odabrala ušavši u show ''Život na vagi'', smjer je od kojeg nisam i neću odustati jer se tu osjećam kao doma. Odgovara mi istraživanje i stalna nadogradnja znanja, a svaku novu informaciju isprobavam na sebi da vidim djeluje li. Drukčije se baš i ne može naučiti, nego jednostavno probati, probati i probati. Živi sam dokaz da se sve može kad se hoće. Pa čak i preokrenuti život naopačke – pohvalila se Mirna svojedobno na društvenim mrežama.

Podsjetimo, bivša kandidatkinja "Života na vagi" nedavno je otkrila kako joj povratak starim navikama nije opcija.

– I samoj sebi katkada se čudim kako sam od osobe koja je uvijek od svega odustajala došla na to da ne odustajem. Mislim da je stvar u tome što ne želim ostati bez svega što sada imam i što mogu, a prije me težina sprečavala. Pokušajte biti karakter, kontrola porcija. Morate paziti što i koliko jedete, za početak tri treninga tjedno, piti dovoljno vode i spavati – otkrila je Mirna koja je krajem listopada prošle godine pala ispod 75 kilograma.