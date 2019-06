Sjećate li ga se? Redatelj serije 'Černobil' bio je glazbena zvijezda u 90-ima

Na HBo-ču danas možemo pogledati posljednju epizodu serije "Černobil", koja je u samo mjesec dana postala najbolje ocijenjena serija čuvene internetske stranice IMDB. O glavnim glumcima serije već se dosta pisalo, no malo obožavatelja serije zna da je redatelj "Černobila" Johan Renck poznato glazbeno ime!

Ovaj je Šveđanin tijekom devedesetih imao dva velika hita "Here We Go" i "Down The Drain". "Here We Go" došla je među prvih deset u mnogim europskim zemljama, a i danas se često može čuti u radijskom eteru. Nakon završetka glazbene karijere Renck, koji je u međuvremenu diplomirao ekonomiju, posvetio se režiranju spotova.

Iza njega je zavidan opus za najveće zvijezde. Primjerice, režirao je Madnnine spotove "Nothing Really Matters" i "Hung Up", "Love At First Site" od Kylie Minogue, "Black Cofee" grupe All Saints, "She's Madonna" Robbieja Williamsa, i epohalni 10-minutni video "Blackstar" Davida Bowieja. Osim toga, režirao je i epizode poznatih serija poput "Breaking Bad" i "The Walking Dead".

No, izgleda da će Renck pokraj svih glazbenih i televizijskih djela ostati upamćen ponajviše zbog briljantne režije serije "Černobil".