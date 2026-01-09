Ivana Paradžiković u motelu iz filmova: Sirene, rotirke i žene u tangama u dva ujutro

Ivana Paradžiković podijelila je s pratiteljima na Instagramu uzbudljive trenutke iz Los Angelesa, druge postaje na njezinom putovanju Amerikom. Glavni povod dolaska u "grad palih anđela" bio je košarkaški spektakl, NBA utakmica između LA Clippersa i Boston Celticsa. "Ljudi, to vam je mnogo više od košarke. To je Amerika. Pretjerivanje u svemu. Spektaklu. Emocijama. Hrani i piću", napisala je Ivana, oduševljena atmosferom koja vlada na takvim događajima. Opisala je kulturu u kojoj se sanja veliko i gdje se to bez ustručavanja pokazuje, ističući kako je to inspirativno, pogotovo jer neki od igrača potječu s dna društva. Ipak, ono što je najviše zaokupilo pažnju njezinih pratitelja bio je opis noći provedene u motelu.

"Kaže mi sin, u kakav idu samo gangsteri i prostitutke! I imao je pravo, večer je bila kao scena iz američkih filmova", prepričala je voditeljica. Dramatičnu noć obilježile su rotirke i sirene, a vrhunac je bio prizor koji je opisala: "Njih dvije u tangama izlaze iz sobe 408 u dva ujutro." Ovo filmsko iskustvo opisala je kao "besanu i preuzbudljivu noć", potvrđujući da njihovo putovanje obiluje neplaniranim i autentičnim doživljajima. Ova avantura nastavak je putovanja koje je započelo za Novu godinu u Sacramentu, nakon kojeg je otišla u Los Angeles. Iako je Los Angeles ponudio pregršt uzbuđenja, nije sve bilo po planu. Posjet Hollywood Walk of Fameu Ivana je opisala kao "amatersku grešku" koja joj se nije svidjela. No, umjesto da nastavi dalje kako je prvotno planirala sa svojom pratnjom na ovom putovanju, odlučili su gradu dati još jednu priliku.

"Brzo smo je popravili odlukom da ćemo ipak dati šansu ovom gradu... Idemo na plažu. Sve je bolje na plaži", napisala je, a posljednja fotografija u objavi, ona s plaže, to i dokazuje. Ova spontanost karakteristična je za Ivanu, koja je poznata po svom avanturističkom duhu i putovanjima, poput jednomjesečnog boravka u kamperu u Maroku. Njezini pratitelji s oduševljenjem prate svaki korak. Komentari su puni podrške, a jedan se posebno istaknuo: "Draga moja, te tvoje fotke, feedovi i opisi su bolji i zanimljiviji nego ono što se servira na telkama", čime je pratiteljica potvrdila da je Ivana, iako je napustila televiziju, i dalje majstorica pripovijedanja.