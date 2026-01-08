Naši Portali
NA PRISAVLJU

VIDEO Davor Meštrović zamalo stradao na putu na posao, objavio i snimku

Davor Meštrović
Foto: Facebook
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
08.01.2026.
u 11:16

"Ledena bajka vrlo je opasna, u što se putem na posao uvjerio i naš Davor Meštrović!", napisali su uz video. "E, kod nas lijepo posuto", izgovorio je Meštar, pri čemu je skoro pao zbog leda koji se stvorio na putu. "Ovo je bilo skliz, skliz. E stazice moja, lijepa i sigurna. Škrip škrip", opisivao je voditelj dok se približavao zgradi HRT-a preko parkinga

Snijeg koji je proteklih dana padao u Zagrebu donio je brojne probleme na ulicama, a mnogima odlazak na posao predstavlja pravi podvig. U to se danas uvjerio i Davor Meštrović, voditelj HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska". Popularni Meštar se jutros snimao dok je dolazio u zgradu HRT-a na Prisavlju, a snimka je objavljena na Facebook stranici emisije "Dobro jutro, Hrvatska". 

“Ledena bajka vrlo je opasna, u što se putem na posao uvjerio i naš Davor Meštrović!”, napisali su uz video. “E, kod nas lijepo posuto”, izgovorio je Meštar, pri čemu je skoro pao zbog leda koji se stvorio na putu. “Ovo je bilo skliz, skliz. E stazice moja, lijepa i sigurna. Škrip škrip”, opisivao je voditelj dok se približavao zgradi HRT-a preko parkinga. Video je ubrzo prikupio više reakcija.
“Zagrepčani ne brinite se za snijeg i led. Ako mislite da je loše očiščeno u ZG dođite na selo pa da vidite kako je na selu slabo očišćeno. I ne kukamo nego se živi u skladu s trenutnim stanjem. Držite se sve će proći”, poruka je jednog gledatelja.

“Trebali ste kupiti soli i to sinoć oko HRT-a posipati”, “Ajoj čuvajte se ljudi”, “Dobro jutro draga moja ekipico iz Dobro jutro, Hrvatska, ovdje u Zagorju je -18”, “Dobro jutro u studiji i režiji, pozdrav voditeljima iz Trakošćana. Najveći minus u Zagorju, minus 19 najveća hladnoća, okolica Bednje itd”, nizali su se komentari.

Podsjetimo, Davor Meštrović je sa suprugom Senkom prisustvovao novogodišnjem koncertu u bečkom Musikveirenu, a u jednm trenutku su ih i snimile kamere. Ulaznice se dodjeljuju se isključivo putem lutrije. Prijave se zaprimaju tijekom veljače, dok se izvlačenje održava u ožujku, s obzirom na to da je potražnja za ulaznicama daleko veća od broja dostupnih mjesta u Zlatnoj dvorani Musikvereina. Cijene ulaznica kreću se od 35 do 1.200 eura, ovisno o kategoriji sjedala, a upravo su na taj način do ulaznica došli i Davor Meštrović i njegova supruga.

Ono što Davora i Senku posebno povezuje jest duboka i zajednička strast prema kazališnoj i opernoj umjetnosti. Redoviti su gosti na premijerama u Zagrebu, ali i u Splitu, a njihova prisutnost na kulturnim događanjima svjedoči o tome koliko im je umjetnost važan dio života. Ta zajednička ljubav dodatno obogaćuje njihov odnos, pružajući im teme za razgovor i zajedničke interese.

