'Sjećam se i Djedovog zadaha': Možete li prepoznati dječaka s fotografije?

Sve na ovoj fotki... majica (a posebno kragna), natpis na vratima, Djedove naocale... a sjecam se i zadaha... pokloni za djecu, odojci i francuska za odrasle... eee uspomene... nema do sindikalne dodjele poklona... Svima sve najbolje :)

A post shared by Janko Popović Volarić (@janko_popovic_volaric) on Dec 25, 2018 at 10:09am PST