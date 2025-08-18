Naši Portali
OMILJENA VODITELJICA

Pinčić Guberović ima važno upozorenje za pratitelje: Naravno da čudotvorne kapi, lijekovi ili što već ne postoje

VL
Autor
Vecernji.hr
18.08.2025.
u 15:19

Naime, objavila je snimku zaslona na kojem se vidi njena slika i reklama za jedan proizvod. Uz fotografiju Doris je napisala upozorenje za svoje pratitelje.

Glumica i voditeljica 'Dobro jutro, Hrvatska' Doris Pinčić Guberović na Instagramu je otkrila da je postala žrtva drskih prevaranata. Naime, objavila je snimku zaslona na kojem se vidi njena slika i reklama za jedan proizvod. Uz fotografiju Doris je napisala upozorenje za svoje pratitelje.  - Ljudi dragi, naravno da čudotvorne kapi, lijekovi ili što već ne postoje... lažni oglas. Prenesite svojim starijima i svima koji bi mogli nasjesti na ovu glupu foru... opet - stoji u objavi Pinčić Guberović koja je dodala i smajlića koji okreće očima. 

Inače, Doris nije jedina žrtva internetskih prevaranata. Glumica Zrinka Cvitešić javila se svojim pratiteljima putem društvene mreže i upozorila ih na neugodnu situaciju – netko je na Facebooku otvorio lažni profil koristeći njezino ime, prezime i fotografiju. "Dragi ljudi, netko je otvorio na Facebooku lažni profil s ovom slikom i mojim imenom i prezimenom i počeo ljudima slati poruke. Pa da znate da to nisam ja. Pozdrav svima kojima je život ipak zanimljiviji", napisala je na Facebooku i podijelila svoju fotografiju. 

Njezini obožavatelji odmah su reagirali te su joj u komentarima pružili veliku podršku. "Koliko im je dosadno", "Facebook je vrag!", samo su neke od poruka, dok su se drugi odlučili našaliti kako bi oraspoložili glumicu. "Meni ne piše ni prava ni lažna Zrinka", napisao je jedan pratitelj, a druga se nadovezala: "Meni ni lažna Zrinka ne piše. Samo 'američki marinci i vojnici udovci'".

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga
Ranije ove godine, s druge strane, glumica Nataša Janjić Medančić na Instagramu je objavila važno upozorenje za svoje pratitelje. Naime, i ona je jedna u nizu poznatih osoba koja je postala žrtva krađe identiteta. Nataša je pronašla dva profila koje koriste prevaranti i drski kradljivci te se prave da su ona i uspostavljaju komunikaciju s njenim obožavateljima i pratiteljima. 
- Znam da govorim sve jezike i da širim ljubav, ali ipak nisam ja. Lažni profil. Ne nasjedajte ako krene u krivom smjeru - napisala je Nataša i dodala sliku lažnog profila. Nakon toga podijelila je još jedan lažan profil čiji kreator joj je ukrao identitet. - I ovo nisam ja. Premda sebi šaljem srca. Ako šaljem i vama, molim prijavite.

Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često
