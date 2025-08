Sinj se priprema za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona, evo što svi trebaju znati uoči dolaska na spektakl

U prostorijama IEC Sinjska Alka kod Hipodroma Sinj održana je zajednička konferencija za medije na kojoj su uz gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulaj, načelnika PU splitsko-dalmatinske Marka Srdarevića i predstavnika organizatora Mirka Gudelja, bili su i Srđan Kušćević, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Split, Ivan Kovačević, vatrogasni zapovjednik Županije splitsko-dalmatinske, Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Županije splitsko-dalmatinske i Joško Metličić, ravnatelj Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije, javlja MUP Splitsko-dalmatinske županije.

Sudionici su prezentirali na koji način idu pripreme za ovaj događaja, poslali građanima i posjetiteljima preporuke vezano uz održavanje koncerta.

-Ovaj koncert je izazovno javno okupljanje u svakom smislu, prvenstveno zbog činjenice da će u Sinju na koncertu prisustvovati 150 tisuća ljudi. Pripreme za ovo javno okupljanje obavljamo od saznanja za koncert, a zajedničke pripreme tijekom cijelog mjeseca srpnja i spremni smo za realizaciju. Najveći izazov policije je odvijanje prometa, prema organizatorima je najavljeno oko 48 tisuća vozila koji će doći na koncert uz već 25 registriranih vozila u gradu Sinju. Te brojke pokazuju izazov, i cijeli dan će biti gužve u Sinju, to ću odmah naglasiti. Očekujemo i zastoj u određenim terminima - kazao je Srdarević u svom izlaganju.

Na dan koncerta je unaprijed određeno da će se Ulica Miljenka Buljana, Put Piketa i Put Šumarije zatvoriti od 8 sati. Do 12 sati dozvolit će se prometovanje stanarima ulica, a nakon podneva će tamo moći proći samo žurne službe. Te ulice su nužne za funkcioniranje, a posebno za dolazak pješaka na koncert.

-Molim sve one koji ne idu u Sinju da koriste alternativne pravce, autocestu A1 i županijske ceste prema Muću, Drnišu i Kninu. Pozivamo posjetitelje da izbjegavaju prometovanje cestom D1, ona će biti izuzetno opterećena i prometnica koju ćemo maksimalno štiti zbog prolaska žurnih službi. Posjetitelje molimo da koriste županijske i lokalne ceste iz smjera Trilja, Otoka i Obrovca. Najveće gužve očekujemo na dan koncerta od 13 do 20 sati i od 23 sata do 3 iza ponoći, iza koncerta. Na deset lokacija će biti timovi Hitne pomoći, Crvenog križa, civilne zaštite i policije. Osim mobilnih timova hitnih službi, na hipodromu će biti stacionar za pružanje hitne pomoći, a stacionar će biti i u Domu zdravlja u Sinju. Privremena policijska postaja bit će na stadionu Nogometnog kluba Junak, neposredno uz hipodrom. Na osiguranju događaja radit će oko 1.500 redara i još 1.020 policijskih službenika-naveo je načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević

Grad Sinj je osigurao parking područja unutar grada Sinja, i to na parkiralištu bivšeg Stočnog pazara, na području Franjevačke klasične gimnazije i Gospodarske zone Kukuzovac.

-Osigurali smo područje za autobuse na području bivše tvornice Dalmatinka, a 6 tisuća vozila bit će moguće parkirati na Aerodromu, o tome će javnost obavijestiti upravitelj aerodroma - Aeroklub Sinj. Za one koji vozila ostave na Kukuzovcu, od 15 sati do 3 sata iza ponoći bit će kružni autobusi koji će voziti posjetitelje od Kukuzovca do kružnog toka kod ugostiteljskog objekta Tendi. Autobusi će biti besplatni. - kazao je sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Na 16 lokacija Grad Sinj će osigurati pitku vodu, u širem području hipodroma i u centru grada.

-Osjećam da će koncert proći u najboljem redu, pozivam sve na mir, da budemo dostojanstveni i čuvamo jedni druge. - kazao je gradonačelnik Miro Bulj.

Na terenu će biti 84 zdravstvena djelatnika u 15 timova Hitne medicinske pomoći, vatrogasci, njih ukupno 45 s još 12 vozila, radit će sigurnost u tri razine, a u tome će im pomoći i 64 djelatnika Ravnateljstva civilne zaštite, koji za ovu prigodu, osim iz Splita, stižu iz Zagreba i Osijeka.

Ulazi se otvaraju od 16 sati. Pozivam sve da preuzmu mobilnu aplikaciju, lakše će se snalaziti i imati sve informacije za dolazak do ulaza i snalaženje unutar hipodroma. Koncert će trajati 2 sata i 45 minuta- rekao je Mirko Gudelj, organizator koncerta.