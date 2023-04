VIDEO: Siniša Vuco pokazao nam je svoj stan u Venezueli i otkrio zašto se seli: 'Tamo ljudi imaju dušu'

Poput bombe u hrvatskom medijskom prostoru odjeknula je vijest da se jedan od najomiljenijih domaćih glazbenika Siniša Vuco (51) seli u Venezuelu. Vuco posljednjih godina ne daje izjave za domaće medije, a ekskluzivno za Večernji list potvrdio nam je da je kupio stan na karipskom otoku Margarita, gdje će živjeti većinu godine.

– U više od 30 godina profesionalne karijere obišao sam skoro cijeli svijet, a jedino nisam bio u Južnoj Americi. Prvi put sam tamo bio ove godine i odmah mi se svidjelo. Kod njih sam osjetio sličnu atmosferu kao kod nas krajem 80-ih, kada sam bio srednjoškolac. Osjetio sam da ljudi imaju dušu, kako bismo mi rekli u Dalmaciji – žive po starinski, s manje tehnologije. Meni se to svidjelo jer krajolik čine i ljudi, a ne samo građevine i predio. Uskoro slavim 52. rođendan i sad, kad sam u ozbiljnijim godinama, shvatio sam da je to najbliže onome što zamišljam kao idealno mjesto za život. Ljudi su temperamentni, ali nisu agresivni, zemljopisna pozicija na Karibima je idealna – kazao nam je Vuco koji se ovog vikenda vratio u Hrvatsku, gdje ga očekuje niz koncerata.

U Venezuelu će ponovno u kolovozu i tamo namjerava ostati do prosinca.

– Nikom nisam govorio da ću ići u Južnu Ameriku, mom sinu Viliju je to izletjelo u društvu nekoliko novinara. Mi smo danas svi stanovnici svijeta, više nije problem doći bilo kamo. Kupio sam jedan, a ne dva stana na otoku Margarita na Karibima. Uzet ću i jedan profesionalni predah. Super mi je da sam sa svima u odličnim odnosima, jer sam kroz pjesme ostvario odličan odnos s ljudima. No, dobro mi dođe i kada šetam gradom, a nitko me ne poznaje. Neću se zauvijek preseliti jer u Hrvatskoj imam obitelj i prijatelje, no sigurno je da ću više tijekom godine biti u Venezueli nego u Hrvatskoj – rekao je Vuco i dodao kako već ima plan nakon povratka.

– Tada namjeravam obići cijelu Južnu Ameriku. Zanima me grad Manaus, budući da volim crtane romane želio bih posjetiti grad u kojem živi Mister No. Otići ću i u Argentinu, gdje su prije 100 godina otišla dvojica braće moga djeda Mirka. Južna Amerika je vrhunska, naročito za mene – kaže glazbenik. Ono što njegove fanove najviše zanima jest kada će konačno izdati svoj solo album, ali i trostruki album Živog blata koji najavljuje posljednjih godina.

– Ove godine, nakon 12 godina, izaći će moj novi album koji će biti trostruki, s 30-ak novih pjesama. Miksa se i novi album Živog blata. Znam da ima ljudi koji misle da to ne postoji, ali itekako postoji, snimio sam 120 pjesama. Već prije ljeta izlazi novi album Siniše Vuce, a onda nakon ljeta dugoočekivani album Živog blata. Bit će i nekoliko pjesama koje sam napisao za moje kolegice i kolege. Među 30 pjesama bit će dva dueta i tri pjesme s prvog albuma "A gdje si ti". Rade se malo žešće verzije pjesama "Nedjelja", "Molim te, vrati se" i "Nek sam pijan, nek sam proklet". Mogu vam najaviti da upravo ovih dana snimam novu verziju "Molim te, vrati se", koju sam prije 30 godina snimio s Ivankom Luetić, a sada je snimam s mojom prijateljicom Lidijom Bačić, koja je počela kao rokerica i ima taj rokerski gard. Osim tog dueta, snimio sam i duet s Halidom Bešlićem – kaže Vuco i otkriva nam tajnu svog uspjeha.

– Dvije stvari su presudne u životu glazbenika, a to su ljudi ovdje zaboravili. Hitovi u karijeri su najbitniji. Evo samo da podsjetim: "Rajske kočije", "Tražena si roba u gradu", "Nedjelja", "Molim te, vrati se", "Nek' sam pijan", "Crna ženo", "Siromasi", "Podigla me iz pepela", "Sanja", "Volim piti i ljubiti". Ovih deset hitova sva publika obožava zadnjih 30 godina. A što je važno osim hita? Da zvučiš onako kako si zvučao kad si pjevao u studiju. Ja se mogu pohvaliti da i danas zvučim kao s ploča. Te pjesme nisu lagane za pjevati, a ja se trudim biti što bliži studijskom uratku – kazao je Vuco i najavio tri velika koncerta.

– Krajem godine nastupit ću u Frankfurtu na Hrvatskoj noći, najavljujem i veliki koncert u Zagrebu, a idućeg ljeta bit će i veliki koncert u Splitu, možda i najveći dosad. No, neka to zasad ostane tajna – znakovito nam je kazao Vuco.