Prvi pjevač ITD Banda: Odmah sam znao da će naslovna pjesma biti duet s Cetinskim

Pune 34 godine nakon posljednjeg studijskog albuma "S ove strane ljubavi" jedna od najpopularnijih zagrebačkih grupa osamdesetih ITD Band nedavno je izdala novi album "Orao nikad ne leti u jatu". Novi album "Orao nikad ne leti u jatu" s originalnim pjevačem Branislavom Bekićem, potpisuje Miroslav Rus, koji je u međuvremenu radio s najistaknutijim izvođačima u Hrvatskoj i susjedstvu (Toše Proeski, Tony Cetinski, Crvena jabuka, Željko Bebek, Zdravko Čolić…) Na albumu je 12 novih pjesama, a ta kultna glazbena ekipa ne krije uzbuđenje, jer ITD Band se ponovno okupio nakon 30 godina i spreman je za nove glazbene izazove.

ITD Band vratio se prije četiri godine, no nedavno ste izdali novi album, čak 34 godine poslije posljednjeg studijskog albuma. Jeste li njime zadovoljni?

Ponekad se u životu stvari poslože i mimo naših želja, pa se tako dogodilo da sam peti album ITD Banda čekao cijeli život, tridesetak godina, ali što se kaže, bolje ikad nego nikad. Pjevač koji je po meni nezamjenjiv dio boje ITD Banda, na moju žalost, tih davnih godina odselio se u Stockholm i daljina je učinila svoje. Sada smo ponovo zajedno i nije bilo razloga da opet ne pokušamo, pogotovo zato što ja nikada nisam napustio svoj autorski rad i što sam sve to vrijeme održavao kondiciju radeći s Tošom Proeskim, Bebekom, Crvenom jabukom, Zdravkom Čolićem, Kaliopi, Tonyjem Cetinskim i mnogim drugim velikim imenima domaće i regionalne scene.

Kako su nastale pjesme? Primjetno je da je to vaš prepoznatljiv zvuk iz 80-ih, ali ipak u modernoj produkciji?

Pjesme su rađene tijekom vremena u kojem sam se uvijek nadao da ćemo kad-tad snimiti peti album. Ljubomorno sam ih čuvao i kada su me i drugi pjevači koji bi ih čuli pitali za njih, nisam im ih davao govoreći im da ih čuvam za ITD Band, a njima ništa nije bilo jasno. Vjerujem da su sada razumjeli. Zvuk sastava krasi više vremenskih zona od tih naših davnih osamdesetih do ovih novih dvadesetih. Sam zvuk sam uvijek prije svega temeljio na kvaliteti instrumentalista koji su gostovali ili bili dio ITD Banda, jer moj moto je - okruži se boljima od sebe da bi bio bolji.

Tko je sve surađivao na albumu, tu su brojna poznata imena?

Posebno mi je drago što se na albumu pojavljuju i imena iz prvog poluvremena naše utakmice, a pritom prije svega mislim na Branka Bogunovića Pifa, Fedora Boića i Dragu Jakovčevića. Od novih ljudi posebno bih istaknuo Zvonimira Domazeta, koji se uklopio u ITD Band kao da je oduvijek i bio s nama. Zatim, tu su mladi bubnjar Dario Horvat i naš nezamjenjivi dio ekipe iz mog studija Mihael Blum i nezamjenjiva, meni posebno draga, Djordjija Palić, prateći vokal iz snova. Naravno, ima tu još puno ljudi kojima sam se zahvalio na omotu upravo izašlog CD-a.

Naslovni singl je suradnja s Tonyjem Cetinskim, jeste li odmah znali da će ta pjesma biti duet s njim?

Naravno da sam znao jer mi je Tony prijatelj i znam kako diše, a otpjevati pjesmu s refrenom ''neka me ruše, nek' ležim u blatu, orao nikad ne leti u jatu'' mogao je s nama otpjevati jedino netko tko je i sam orao. Veselje koje je on donio u studio i na snimanje spota, na kojem sam zahvalan i Hrvoju Baniću, neprocjenjivo je. Kada netko u životu nastupi i s najvećim svjetskim opernim zvijezdama, kao Tony Cetinski, mislim da je izlišno govoriti što takav čovjek donosi kao gost na jednom projektu.

Na koju publiku ciljate? Računate li na vaše stare fanove i mislite li da možete privući i nove?

S obzirom na to da su nas naše pjesme poput ''Gradske cure uvijek lažu, ''Lagano umirem u tvome sjećanju'', ''Sonja'', ''Rođen u Zagrebu'' itd. dočekale u eteru, uopće ne sumnjam da smo napravili album za sve generacije. Nedavno sam prolazeći svojim kvartom čuo u parku ispred osnovne škole djevojčice kako pjevaju ''Gradske cure'', što znači da nas je vrijeme sačuvalo. S obzirom na trenutačnu medijsku zastupljenost, a prije svega mislim na TV, radio, novine, portale, mislim da nećemo imati problema s mogućnošću da publika pronađe i ovaj naš album koji se i zove ''Orao nikad ne leti u jatu''.

Možete li usporediti glazbenu scenu 80-ih s današnjom, kao glazbenik ali i diskograf? Je li bilo teže uspjeti prije ili sada?

Mislim da su sada neusporedivo lakši uvjeti zbog razvijenosti medijskog sustava i svih mogućih platformi na kojima je moguće slušati glazbu, ali kada uspoređujem ono vrijeme i današnje vrijeme, mislim da ovo novo vrijeme svirački nema nikakvu šansu protiv onog vremena, barem trenutačno. Previše se sve temelji na internetu i skidanju raznoraznih frazica koje se onda lijepe, rezultat čega i ne donosi ništa trajno. Sve kao da je rađeno za jedan trenutak. Naravno, i danas postoje izuzeci kojima se radujem. Što se tiče diskografije, i ona je uvjetovana novim izumima, tek smo se navikli na CD i gotovo zaboravili ploče, da bi nam se dogodilo, na opće iznenađenje, da se u prošloj godini u svijetu prodalo više ploča nego CD-ova. Sada se sve okreće platformama kao što su Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music..., a diskografija se svodi prije svega na logistiku u kojoj se nalazi PR, marketing...

Koji biste savjet dali mladim izvođačima, što je najbitnije za uspjeh?

S obzirom na to da radim i s mladim izvođačima, trenutačno s Jurom Brkljačom, moj savjet njemu i svim mladima koji dolaze bio bi da puno rade, vježbaju i da se do zuba naoružaju strpljenjem. Pravi uspjeh rijetko kada dolazi preko noći. Puno znoja treba proliti da bi se čovjeku vratilo ono što je ulagao u svoj uspjeh. Rijetko kada sam, a dugo sam već u tome, primijetio da je prekršeno pravilo ''kako došlo tako prošlo''.

Kako komentirate današnji glazbeni ukus mladih u kojem prevladava trap glazba i izvođači iz BiH i Srbije?

Danas je brzo vrijeme koje ne dopušta ljudima da se opuste i razmisle o nečemu što nije glazbena instant-hrana. To su neki odlično iskoristili. Ipak, sve u ovome svijetu vrti se ukrug, tako da uopće ne sumnjam da će ponovo doći, a već pomalo to i primjećujem, i vrijeme dobre glazbe po mojem ukusu. To je moje mišljenje. Ne podcjenjujem ni tu scenu, možda je jednostavno ne razumijem.

Koji su vam daljnji planovi za ITD Band? Hoćemo li vas uskoro moći vidjeti i uživo?

Od same pojave našeg prvog singla počele su i ponude za nastupe, što je u samom bendu upalilo vatru koju pomalo utišavam zato što sam sve ove godine prisutan u glazbenom svijetu i iskustvo mi govori da je uvijek najbolje učiniti pjesme poznatima pa tek onda izići na scenu. Što upravo i činim. Onog trenutka kada osjetim da ljudi znaju pjesme, ne postoji nijedan razlog da se ITD Band ne pojavi ponovo i uživo. Što znači da sve prepuštamo publici.

