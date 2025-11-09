Naši Portali
"DIJAGNOZA"

Simptomi na koje treba obratiti pažnju! Jeste li sigurni da nemate šećernu bolest?

VL
Autor
Vecernji.hr
09.11.2025.
u 19:00

Emisija u razgovoru s liječnicima otkriva istine i zablude vezane za određenu dijagnozu, potiče na aktivnosti koje preveniraju bolest te na pravodobnu terapiju nakon postavljanja dijagnoze

U ponedjeljak 10. studenog u sklopu Studija 4 u 15:35 na Četvrtom programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 4) pogledajte emisiju “Dijagnoza“. Emisija u razgovoru s liječnicima otkriva istine i zablude vezane za određenu dijagnozu, potiče na aktivnosti koje preveniraju bolest te na pravodobnu terapiju nakon postavljanja dijagnoze.

Ususret Svjetskom danu šećerne bolesti i 97. Danu dijabetologa u Zagrebu, osnovna poruka razgovora s gostima u studiju bit će simptomi šećerne bolesti na koje treba obratiti pažnju. Naime, simptomi se ne moraju primijetiti godinama te u većini slučajeva, jednostavno i nema simptoma. Upravo zbog toga nameće se pitanje - jeste li sigurni da nemate šećernu bolest? Gosti u emisij su prof.dr.sc. Dario Rahelić, dr.med. predstojnik Sveučilisne klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur, i doc.dr.sc. Vilma Kolaric, mag.med.techn. Gl. sestra Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur. Urednica i voditeljica emisije je Sanja Kocijančić Petričević.
Ključne riječi
televizija HRT šećerna bolest dijabetes simptomi showbiz

