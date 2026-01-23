VIDEO Nina Badrić zapalila Karibe: Obična večer pretvorila se u spektakl, evo što se dogodilo

Naša glazbena diva Nina Badrić trenutno se odmara na egzotičnom karipskom otoku Anguilla, no ni tamo ne može pobjeći od svoje najveće ljubavi, glazbe. Spontana izvedba svjetskog hita oduševila je prisutne goste i još jednom potvrdila njezin nevjerojatan talent.

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, dokazala je da za nju odmor nikada ne znači i pauzu od pjevanja. Na svom Instagram profilu podijelila je video koji je u kratkom roku postao viralan, a prikazuje kako se jedna naizgled obična večera na Karibima pretvorila u nezaboravan glazbeni doživljaj. Pjevačica, koja se odmara na luksuznom otoku Anguilla, pridružila se lokalnom bendu i izvela kultnu pjesmu "Greatest Love of All" Whitney Houston, ostavivši prisutne bez daha.

Kako je sama otkrila u opisu objave, sve se dogodilo spontano. "Mene je baš krenulo na Karibima! Kao što je nogometašu fudba sudba tako je meni mjuza muza. Sinoć se jedna obična večera pretvorila u nastup al samo da se zna… Prepoznata sam od strane ljudi kao 'eno one koja je neki dan pjevala u crkvi'", napisala je Nina, dodavši da je nastupila na zahtjev publike koja ju je najavila kao "Ninaaa Beeedrik". Snimka prikazuje Ninu u elegantnoj crnoj haljini kako s lakoćom izvodi zahtjevnu pjesmu, dok je publika u restoranu, sastavljena većinom od stranih turista, oduševljeno snima mobitelima i pleše.

Ovacije i gromoglasan pljesak na kraju izvedbe potvrdili su da je Nina svojim moćnim vokalom osvojila i karipsku publiku. Njezina energija i strast prema glazbi bile su zarazne, a cijeli je događaj pokazao kako vrhunski talent ne poznaje jezične ni kulturne barijere. Ninina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija njezinih pratitelja, koji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "Predivno izvođenje. Predivna Ninica!" i "Naježila se od ponosa..divno" samo su neki od izraza podrške. Ovaj kratki predah na egzotičnoj destinaciji dolazi uoči vrlo zaposlenog razdoblja za pjevačicu. Naime, Nina Badrić se priprema za izlazak svog dugoočekivanog studijskog albuma "Moji ljudi", koji će svjetlo dana ugledati 13. veljače 2026. godine. Album su već najavili uspješni singlovi "Alive" i emotivna balada "Moj rodni grad".