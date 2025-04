Franjo iz 'Braka na prvu' nikako ne može prijeći preko jedne stvari kod Kristine: To me sputava

Zanimljivo je kako se razvijaju odnosi kod bračnih parova koji su u brak ušli u novoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu". Franjo i Kristina već primjećuju neke probleme u svom odnosu i svjesni su kako se moraju prilagoditi činjenicu da više nisu solo. Shvatili su to i nedavno kad su bili u šopingu. „Franjo voli tu bež boju koja je meni katastrofa, ali dobro, on je muškarac, a oni uglavnom ni ne znaju koja je koja boja“, komentirala je Kristina S., a Franjo rekao: „Malo je neobično jer inače samo ja donosim odluke, a sad se moramo dogovoriti.“ Kod kuće su složili stvari koje su kupili, a Kristina je upozorila Franju da kad nešto otpakira počisti smeće za sobom. Kristina je rekla kako smatra da je Franji bilo potrebno malo više vremena da se navikne na to da je sada u braku, a Franjo je priznao kako još nije prešao preko njihove razlike u godinama.

„Ja sam cijelo vrijeme isticao da nisam nikad bio sa starijom curom i da mi je to barijera. Još uvijek mi je to barijera, ali dajem priliku tome da se sruše predrasude.“ Franjo je već ranije ispričao kako nikada nije bio u vez sa starijom djevojkom i to je prepreka preko koje još ne zna kako prijeći i komentirao je Kristininu dob. "Sad više ne znam je li sedam ili osam godina starija, ali to mi je i dalje barijera i to me nekako i dalje sputava, ali opet dajem priliku da se sruše predrasude", rekao je Franjo, prenosi RTL. Zajedno sa suprugom Kristinom raspakiravao je stvari koje su kupili za svoj stan, a ona ga je opomenula da počisti nered. "Kakav je to posao, muški ili ženski?" pitao ju je Franjo zbog ranije rasprave o muškim i ženskim poslovima.

"Svatko čisti za sobom", istaknula je Kristina. Stručnjaci u showu odlučili su spojiti računovotkinju Kristinu i profesora Franju, a već na početku njihovog braka godine su na neki način postale problem. Kristina je Franju pitala koliko ima godina, ali ona njemu nije htjela tada otkriti svoje godine, što mu se nije svidjelo. Franjo je nakon par sati braka rekao kako nije tip kojem se na prvu dogodi kemija, ali osjeća da postoji određena kemija i to mu godi. Hoće li se ta kemija razvijati ili će nestati saznat ćemo u novim nastavcima.

GALERIJA Sjećate li se ove atraktivne domaće voditeljice? Udala se za kanadskog hokejaša i rodila sina