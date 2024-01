Silvija se zaljubila u showu, a sada priznaje: Brine me što će njegovi roditelji reći na mene

Silvija Temšić rekla je kako joj je show 'Život na vagi' najviše pomogao u poboljšanju fizičkog, a najviše mentalnog zdravlja. Otkrila je kako više nije u rizičnoj skupini za neke bolesti što joj je bio glavni cilj. Ipak, nije svjesna da se pretvara u ljepoticu, no dragi, Mislav Vlašić joj to govori svaki dan. Temšić nije mogla ni zamisliti da će u showu pronaći ljubav.

- No, jako mi je drago. Jedno lijepo iskustvo i nosim jedno veliko srce sa sobom doma - izjavila je. S obzirom na izlazak iz showa nema nikakve strahove.

- Najviše me brine što će njegovi roditelji reći na mene - našalila se.

Silviju i njene emocije nahvalio je trener Edo.

- Radila je sa svojim emocijama. Dozvolila je da onaj osjećaj koji je prožima izađe van, da ga ona artikulira, i kad je bila sretna, i kad je bila ljuta i kad je bila tužna. Sve smo to uspjeli vidjeti kod Silvije i volim vidjeti kad su ljudi iskreni i pokazuju ono što osjećaju. Zato mi je ona posebno bila draga, pogotovo na treninzima na kojima smo radili, upravo sa tim emocijama o kojima puno i često pričamo jer ih nosimo, a nekada kao da ih se bojimo. Ona ih se nije bojala - komentirao je.

Lijepe riječi za Silviju ima i Mirna.

- Vrijedna, draga i jako inteligentna djevojka. Vjerujem da će daleko dogurati na svakom planu svog života. Lijepo je bilo raditi s njom, stvarno ti čestitam od srca. Za svu pomoć sam tu kao i za sva pitanja oko treninga.

