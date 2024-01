Maja Šuput otkrila kako ju Bloom zove: 'Drugima je simpatično, a meni malo čudno'

Pjevačica Maja Šuput jedna je od najomiljenijih zvijezda u Hrvatskoj. Maja je veliki radnik, ali otkako je u njen život prije gotovo tri godine stigao maleni Bloom, pjevačica radi sve kako bi mu osigurala najljepše i najsretnije djetinjstvo, te svaki slobodan trenutak provodi sa sinom i suprugom Nenadom. Na društvenim mrežama se može vidjeti kako često putuju i zabavljaju se, te kako se zajedno igraju, a sada je Šuput podijelila i neke nove detalje iz svog privatnog života.

- Evo jedne ljetne anegdote. Bili smo smješteni u Petram resortu u Savudriji i odatle sam svaki ili svako drugi dan putovala na svirku, bez obzira bilo to u Dubrovniku, Vinkovcima, Njemačkoj... Vraćala bih se u Umag da dijete ne osjeti da me nema. Jedan vikend imala sam dogovorenu svirku u Slavoniji do koje sam putovala privatnim avionom. Kao i svako ljeto, ogromne su gužve na cestama, što uvijek pratim, pa je tako bilo i kad sam trebala poći na taj put. Bilo mi je vrlo tijesno s vremenom uz kolaps na cestama. Tražila sam sve moguće načine kako doći na taj koncert, na što je moj muž u šali rekao: 'Pa uvijek imaš privatni avion.' - prisjetila se Maja za Story.hr i nastavila:

- Zaista sam ga i uzela, a to je bilo spektakularno zvjezdano putovanje jer je odlazak na gažu privatnim jetom zbilja svjetski doživljaj! Nenad mi je rekao da on i Bloom idu sa mnom s obzirom na to da je koncert počinjao u 21 sat i trajao do 23 sata. Bloom je toliko zaljubljen u avione da su mi na samu pomisao da ću djetetu priuštiti takvu vožnju proradili mravi u trbuhu. Putovanje u tom malom privatnom avionu bilo je jedno od najzvjezdanijih i najljepših trenutaka ovog ljeta. Svi smo u avionu bili 'kopiloti'. Malo je reći da je Bloom uživao, ponašao se kao da je to najnormalnija stvar na svijet. Nakon koncerta čekao nas je auto ispred pozornice koji nas je odvezao na osječki aerodrom. Prvi put mi se dogodilo da nisam ponijela drugu odjeću da se presvučem, a zbog umora sam zabunom ponijela pidžamu. U automobilu sam se presvukla i hodala pistom s djetetom u rukama. Teško da će itko od nas to zaboraviti...

Maja je otkrila i da je na Blooma najviše utjecao odlazak u vrtić svaki dan. Isto tako je priznala da je sad u fazi kada je ne zove mama nego Maja. Dok je drugima to simpatično, njoj je malo čudno.

- Najviše je na njega utjecao, i najviše ga promijenio, odlazak u vrtić svaki dan, društvo i ekipa. Znali smo da je jako druželjubiv, zaista je socijalan. Imali smo sreću s dobrom ekipom, svi ga jako vole i paze. Naučio je nove riječi, pokazuje nove reakcije, a tomu je pridonio timski rad u vrtiću. I doma puno pričamo i radimo s njim. Svaki novi dan donosi nešto novo, uzbudljivije i smješnije. Sad je u fazi kad me ne zove mama nego Maja, što je svima jako simpatično. Meni je, doduše, malo čudno, ali je iznimno slatko. Pogotovo kad uzbuđeno viče: 'Maja, Maja!' Očekuje nas novogodišnja noć koju ćemo prvi put provesti zajedno. Pjevam u 20 sati u restoranu u Petram resortu u Umagu. I Neno i Bloom idu sa mnom, kao i puno prijatelja. Večer ćemo provesti u jednom intimnom i lijepom izdanju, što nas jako veseli.

