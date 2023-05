Severini se na pozornici pridružio poseban muškarac pa zajedno otkrili detalje o novom albumu

Severina (51) se nakon kratkog odmora u susjednoj Italiji zaputila u još jednu susjednu državu - Srbiju, gdje je nastupila u jednom beogradskom hotelu. Na pozornici joj se u jednom trenutku pridružio i producent Filip Miletić koji je s njom radio i na prošlom albumu, a zajedno pripremaju i novi kojeg fanovi već željno očekuju.

Na kraju videa, u kojemu je pjevačica zapjevala poznati hit "Grad bez ljudi", otkrila je i pokoji detalj s novog albuma, a to je najavila i u opisu videa kojeg je podijelila na društvenim mrežama.

- Za više informacija o novom albumu, pogledati do kraja videa… - napisala je pjevačica pa označila Filipa.

- Ovaj album je za mlade, na njemu nema tužnih pjesama - rekla je Severina pri kraju snimke, a Filip je u šali dodao: - I za starije žene.

- Ono što mogu reći na temu novog albuma je da ćemo ustvari izdati dva albuma u razmaku od tri mjeseca, kao A i B stranu. Svaka je pjesma na albumu vrijedna i dobro zamišljena, drugačije je i, što bi se reklo, moderno, i zato smo odlučili da neću odmah izbaciti 12 pjesama kao kupus salatu - rekla je Severina ranije za Novi list kada je otkrila da će se album zvati Sorry, sorry.

Inače, kako je pjevačica često u Filipovom društvu, fanovi su pomislili i kako između njih ima nešto više od poslovne suradnje, a pjevačica je sve demantirala za Klix.ba.

- Filip i ja nismo u vezi, ne zabavljamo se. Jednostavno već dugo ne čitam novine, nego mi jave prijatelji što pišu i onda, kad smo vidjeli naslov 'Kako dalje', onda smo se smijali jer ono, završili smo ploču i sad ćemo kao prekinuti. Međutim, naša suradnja traje 10 godina, vjerojatno je moj razvod to pokrenuo, ali je toliko pogrešno plasirano. Uopće me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo - izjavila je Severina.

Severina i Filip započeli su suradnju prije više od 10 godina. On je tada bio u ozbiljnoj vezi s pjevačicom Anom Bebić, koja je neslavno završila, a i tada su ga u medijima povezivali sa Severinom i nagađali da je ona kriva za prekid, no to su oboje demantirali.

