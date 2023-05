Rodila je Ana iz 'Života na vagi'! Malena je došla ranije, a bivša kandidatkinja otkrila ime bebe

Ana Žderić (24), kandidatkinja četvrte sezone "Život na vagi", na Instagramu je objavila kako ona i njen zaručnik Dominik Kračun Dodo (24), finalist pete sezone RTL-ovog showa, dobili su svoju prvu bebu.

Ana je na Instagramu objavila video bebe u bolnici, a otkrila je da je došla na svijet ranije.

- Nika bome uranila taman 35 tjedana plus jedan dan. Ali hvala Bogu, sve je uredu i mala je jako napredna iako je sitna - kazala je za 24 sata. Žderić je kazala i kako će se beba zvati Nika.



Na TikToku su Ana i Dominik prije nekoliko mjeseci objavili simpatični video kojim su otkrili spol bebe. Naime, napravili su muffine u kojima je punjenje u boji trebalo otkriti hoće li beba biti dečko ili curica. Punjenje je bilo ružičaste boje što znači da mladi par iščekuje djevojčicu.

Bivša kandidatkinja nedavno je otkrila kako se osjećala kada je saznala da je trudna.

- Kada sam saznala da sam trudna bila sam zbunjena i izgubljena, ali naravno, jako sretna. Nismo planirali trudnoću, ali djeca su Božji dar i to se jednostavno trebalo dogoditi. Da sam trudna saznala sam na svoj rođendan, bila sam u Slavoniji, nazvala Dominika pa sam mu rekla: ''hvala na poklonu''. Plakala sam, on je bio presretan, kasnije smo se smijali... - rekla je za RTL. hr

Dodala je i kako su njihove obitelji pozitivno reagirale na ovu vijest.

- Roditeljima smo odmah rekli sretnu vijest. Naravno, sretni su i uzbuđeni, otac je bio posebno sretan, grlio me s očima punih suza -

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' pratiteljima na Instagramu podijelila je da je trudna prije nekoliko mjeseci.

- Ljubav. Naš najveći dar 'raspakirat' će se u lipnju 2023. - napisala je Ana uz fotografiju na kojoj je test za trudnoću, snimka s ultrazvuka i odjeća za bebu. Otkrila je u hashtagovima da je trudna trinaest tjedana, a fotku je već komentirao i trener Edin Mehmedović Medo koji je u komentarima ostavio tri srca.

Ana i Dominik zaručili su se u studenom prošle godine. Ana je o svojoj vezi progovorila i u intervjuu.

- Prvo smo se dopisivali preko Instagrama i pričali o 'Životu na vagi' nakon čega smo krenuli na kave i tako se počeli sve više družiti i razgovarati o svojim životima. Jako sam sretna što sam pronašla osobu sličnu sebi i što imam kraj sebe divnu osobu koja me u potpunosti razumije. Zaista je divan i poseban. Apsolutno smo jedno drugome podrška i jedno drugome motiv za nastaviti dalje sa zdravim načinom života. Nažalost, ne vježbamo još zajedno, radi obaveza i posla, ali imamo u planu krenuti jer zajedno smo jači - kazala je Ana tada. Inače, Ana je u show je ušla sa 139,9 kilograma, a izašla sa 102.3 kilograma. Kao tadašnja 22-godišnjakinja, bila je jedna od najmlađih kandidata u showu. O sudjelovanju u emisiji govori pozitivno.

- Nakon izlaska iz 'Života na vagi' posvetila sam se zdravom načinu života i vježbanju dok sam mogla ići u teretanu. Život u karanteni utjecao je na mene tako što nisam bila u mogućnosti nastaviti s vježbanjem u teretani te sam se malo opustila, no nastavljam dalje prema svome cilju da izgubim kilograme, kazala je svojedobno. Za sebe kaže da je vesela i komunikativna samo s ljudima koje poznaje dugi niz godina, dok se u novom društvu uvijek osjeća nepoželjno i nelagodno. Zbog svog fizičkog stanja strahovala je od bolesti i nije htjela već u mladosti biti ovisna o liječnicima. Kazala je da je na dobivanje kilograma najviše utjecao gubitak majke, nakon čega je počela brinuti o cijeloj obitelji.

