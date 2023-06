Ida Prester otkrila što ju je oduševilo u Zagrebu: 'Kakva ideja! Bravo ljudi'

Pjevačica i voditeljica Ida Prester (44) svojim je pratiteljima na društvenim mrežama otkrila jednu novost u gradu Zagrebu koja ju je potpuno oduševila. Naime, Ida je ovih dana sa suprugom Ivanom Peševskim i sinovima Rokom i Riom prošetala Martićevom ulicom i ostala oduševljena onime što je tamo zatekla, a sve je pokazala i na svom Instagramu uz fotografiju i video zapis.

"Mala Martićeva, kakva super ideja. Dnevni boravak na otvorenom! Ulica je zatvorena za promet i pretvorena u pješačku zonu na kojoj su iscrtani motivi keramičkih podova starogradskih zgrada i haustora. Ovo su postojeći podovi naših zagrebačkih zgrada, ništa nije izmišljeno! Kakva ljepota. Autor je Osječanin Boris Bare, street art umjetnik. Bravo, ljudi!", napisala je pjevačica.

Njezino oduševljenje dijele i pratitelji koji su ideju pohvalili u komentarima."Skroz sam se i ja oduševila jutros! Totalno mi je Mary Poppins moment ", napisala je HRT-ova voditeljica Barbara Kolar.

"Baš lijepo, super ideja😍da nam je što više ovako šarenih pješačkih zona", "Predivno😍 bili smo i divno je❤️", "Predobro", "Baš slatko", nizali su se komentari drugih pratitelja.

Inače, Ida je u kolovozu prošle godine pratiteljima otkrila da se seli u novi dom, a tom je prilikom istaknula i da joj je to 19. selidba u životu te da je živjela u čak četiri zemlje i šest gradova. "Svaki put si mislim - to je sad valjda to za neko vrijeme, bacam sidro, a onda me život demantira. Baci te bez puno pitanja, pa se ti snađi. Evo i sada, vjerujem da sam došla do zadnje postaje. Baš bih voljela. Možda doživotno. Zajedno smo došli. Ali tko zna.. Goodbye Zelengaj, bilo je diivno! Pratimo se u sljedećim epizodama" napisala je Ida koja je prije selidbe u rodni Zagreb godinama živjela u Beogradu. - Imam sigurnu luka u Zagrebu i povremenu infuziju divljeg života u Beogradu - rekla je voditeljica i pjevačica.

