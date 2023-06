Nele kod Stankovića: 'Moj prijedlog je bio pola pola, da obojica imamo pravo na Zabranjeno pušenje'

Gost ovotjedne HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" kod voditelja i urednika Aleksandra Stankovića (52) je glazbenik koji proteklih tjedana podiže puno prašine. Naime, radi se o bosanskohercegovačkom glazbeniku dr. Nele Karajliću, najpoznatijeg kao bivšeg pjevača grupe Zabranjeno pušenje.

Podsjetimo, uoči koncerta "Rock el Classico" Neleta Karajlića i Stefana Milenkovića koji će se održati 17. lipnja u zagrebačkom Hala parku Sejo Sexon objavio je da negdašnjem kolegi ne dopušta izvođenje mnogih zajedničkih skladbi. Nele Karajlić, tj. Nenad Janković, nije mu ostao dužan, pa je počela javna prepiska o tome tko su zapravo autori pjesama Pušenja, tko je zaštitio ime grupe (Sejo Sexon), tko je dao ime grupi (Neletova mama, dok je Sučić bio na odsluženju vojnog roka), i pojavila su se mnoga goruća pitanja o repertoaru nekadašnje grupe koji svojataju oba člana. Na kraju je odlučeno da Nele Karajlić na koncertu neće izvoditi pjesme koje je napisao Sejo, ali će izvoditi one koje je napisao sam.

U emisiji je Nele govorio o svojem skorom koncertu u Zagrebu, o tome zašto se grupa raspala te o odlasku iz Sarajeva i odnosu sa Sejom Sexonom.

Nele je rekao da je koncert koji će održati 17. lipnja u Zagrebu projekt na kojemu sa Stefanom radi posljednje dvije, tri godine, no da ih je koronavirus malo usporio. - Ne znam, ja se nadam da smo mi ovdje došli kao mladi neafirmirani bend - odgovorio je Nele na pitanje što očekuje od Zagreba.

Glazbenik je potvrdio da na koncertu neće pjevati pjesme koje je napisao Sejo Sexon.

- Mislim da nema nikakve potrebe da pokušavam, da bodem oči i da guram nešto. Da se razumijem, Sejo je bio moj stariji brat, prijatelj iz djetinjstva koji mi je pokazivao "ovo je Queen, ovo je ovo" i na toj metafizici smo nas dvoje rasli zajedno. Meni je onaj dio života koji sam proveo s njim, najljepši. Ali život ide dalje - kazao je.

Što se tiče odlaska iz Sarajeva, rekao je da je njegovo prvo razočarenje bilo 17. 11. 1990. kada su izgubili izbore i kada su stranke na svaki način pokazivali svima tko je bio iole normalan, da su spremni da se ubijaju.

Zabranjeno pušenje je nastalo 1980. godine u Sarajevu kao punk bend. - 80-te su godine bile plodonosne, ono što je jedino dobro što je Jugoslavija ostavila iza sebe su ti brojni bendovi. Mi smo tada imali krila. Nas je nosilo neko posebno nadahnuće koje imaš u posebnom trenutku kada oko tebe sve vri. Osnovna ideja je bila kako da promijenimo svijet, da ga učinimo boljim mjestom za život i kako da od Sarajeva napravimo centar svijeta - ispričao je Nele o tom vremenu i nastajanju benda.

A o raspadu, Nele kaže ovo: - Pušenje se raspalo zato što je Sejo meni jednog dana rekao da sa mnom više ne može raditi. Našli smo se u jednoj kavani. Popili smo pivo, ja sam bio sje**n. Shvatio sam da moj život dobiva potpuno drugu dimenziju. Ja taj razgovor čak nisam osjetio kao da se raspada bend, meni je bilo dovoljno samo to da on više ne može sa mnom - kazao je.

- Mi smo bili dio tog velikog svijeta, nismo mogli izbjeći to da budemo u staklenom zvonu. Moj prvi odlazak iz Sarajeva već je davao signal svim bivšim prijateljima da me deklariraju četnikom. I poslije toga više nema nazad, kao što nema nazad nakon ovog razgovora. Moj jedini problem je što mislim drugačije. Nismo se rastali zbog nacionalnosti. Ja pretpostavljam da je nedostajalo umjetničke inspiracije. On je nastavio raditi s mojim bratom, a ja sam otišao u Beograd - ispričao je još.

- Prije skandala po portalima imali smo jedno tri četiri sastanka, nalazili smo se. Oko imena, točno je da sam predlagao pola pola. Moj prijedlog je da na ime imamo pravo obojica, iako ga ja više neću koristiti. Ja nisam imao nikakav problem što se on zove Zabranjeno pušenje uopće, ali postoji neke stvari koje su vezane za povijest i neku vrstu moderne tehnologije da je red i pošteno, da je najpoštenije da obojica imamo pravo na to ime - kazao je o zabrani korištenja pjesama koja se vrti u medijima posljednjih dana.

