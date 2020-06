Severina i Igor objavili fotografije s mora, a njena poruka je: Biram ljude po duši

Severina je prije nekoliko dana otišla u rodni Split, pohvalila se brzo i fotografijom s mora uz koju je napisala stihove Leut Magnetika: Evo me doma, bolje volje sam odma... Danas je podijelila još jedan morski selfie i opet je odlučila svoju fotografiju opisati stihovima, a ovaj put odabrala je stihove pisca Stefana Simića.

I dalje biram ljude po duši. Ne po zvanju, statusu, parama. Briga me za to, iskreno. Duša me zanima. Ili nekoga osećam ili ne osećam. Ili mi prija ili ne prija. Ako ne prija Nema te sile da tu ostanem. Pa da je ne znam ko... Ili pored nekoga mogu da dišem ili se sklanjam...dio je stihova iz pjesme koje je stavila uz selfie.

Otkako se vratila iz Beograda u travnju nagađa se kako su se njezini odnosi sa suprugom Igorom Kojićem promijenili i da par ima ozbiljnih problema. Već duže vremena nisu viđeni zajedno u javnosti, a jedno vrijeme prestali su pratiti jedno drugo na Instagramu te je Severina napisala, pa obrisala poruku kako su Igorovi pokrovitelji njegovi roditelji Olja i Dragan... U kakvom je statusu njezin brak i odnos s Igorom ne otkriva, on također šuti o ovoj temi ali danas je i Igor objavio fotografiju s mora ne odajući na kojoj je lokaciji i je li možda na istom brodom na kojem je i njegova supruga.

Foto: Instagram

Što se dogodilo između nje i Igora ne otkriva javnosti, ali je zato s veseljem priznala preko svoj PR tima da se pomirila s bivšim menadžerom Tomicom Petrovićem s kojim je lani nakon 17 godina prekinula suradnju.

