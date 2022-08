PONOSNA JE NA NJU

Sestra Violete iz 'Boljeg života' ne voli se eksponirati u javnosti, a rijetka fotografija otkriva koliko su slične

- Sestra-imenica bez zamjenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me tjeraš na smijeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu. Hvala što si uvijek tu. Volim te, napisala je Lidija uz fotografiju na kojoj su mnogi primijetili sličnost između nje i sestre.