Senidah: Najviše volim skladati melodije jer su tu emocije najjače i zato su moje pjesme jake

Sea Star Festival, nominiran za najbolji europski festival srednje veličine, stiže u umašku lagunu Stella maris 27. i 28. svibnja 2022. s ozbiljnim planom da nadmaši sve dosadašnje sezone, uz Closing Party 29. svibnja. Prva tri izdanja festivala, koji je dio Exitove festivalske obitelji, očarala su brojnu publiku te internacionalne i regionalne izvođače koji su se u superlativima izrazili o kvaliteti i atmosferi festivala i ljepotama Istre. Ovogodišnji festival ima fantastičnih novosti a nastupit će i jedno novo ime. Naime, prvi dan festivala uz svjetski popularnu repericu Iggy Azaleu, srpsku umjetnicu Konstraktu, hrvatskog repera Vojka V i mnoge druge, nastupit će i prva trap-dama Balkana Senida Hajdarpašić, poznata pod umjetničkim imenom Senidah, slovenska kantautorica koja je prvo postala istaknuta kao pjevačica slovenskog benda Muff, no regionalnu slavu stekla je tek izdavanjem solo singla "Slađana" u ožujku 2018. Kasnije, hitovima poput "Belo", "Kamikaza", "Mišići", "Replay", a onda i "Behute" koji je na Billboardovoj ljestvici najslušanijih hrvatskih singlova već tri tjedna na prvome mjestu, polako, ali sigurno postaje jedno od najpoznatijih regionalnih imena. Razgovarali smo s njom o nadolazećem festivalu, njezinim hitovima i uspjehu te stilu glazbe i odijevanja.



Novi ste izvođač na Sea Star Festivalu. Što je bilo ključno u odluci da potvrdite dolazak u Umag?



Posljednjih nekoliko godina surađujem s Exit festivalom, a Sea Star je dio toga. Pozvana sam još prije nekoliko mjeseci i jedva čekam koncert jer na Exitove festivale dolaze odlični ljudi. A Umag mi je i blizu kuće.



Pjevat ćete uz impresivna imena, jedno od njih je i Iggy Azalea. Sviđa li vam se njezin stil i njezina glazba, veselite li se nastupati s njom?



Super je nastupati s velikim imenima, i s naše lokalne scene i s internacionalne.



Moram spomenuti hit "Behute" koji je već tri tjedna prvi na Billboardovoj ljestvici najslušanijih hrvatskih singlova. Očekujete li za svaku pjesmu da postane takav hit, jeste li za "Behute" to znali odmah?



Hvala vam što volite "Behute"! Pjesma se brzo pročula, ali smo i puno radili na njoj, pa i na spotu, koji je baš dobar! Za "Behute" sam imala dobar osjećaj i znala da će to biti moćna pjesma, ali ne možete biti potpuno sigurni hoće li nešto postati hit.



Opišite nam malo kako nastaju vaši hitovi. Točnije, kad vam kantautor dođe s tekstom, kako osjetite i znate da je to idući hit? Kako potom zamišljate spot i ostalo?



Dosta vremena provodim u studiju, i to je jedan od načina da se moja glazba stalno razvija. Najviše volim raditi melodiju, tj. glazbu, u tome su emocije najjače i zato su moje pjesme jake i iskrene jer zaista dolaze iz mene. No za hit se nikad ne zna, meni je bitno da sam zadovoljna pjesmom koju stvaram i da sudjelujem u njezinu procesu. A za spot, kako kad, nekad i unaprijed imam ideje, nekad spotove ja režiram, nekad angažiram kreativne ljude, sve ovisi o projektu.



Bit ću dovoljno slobodna pa priznati da sam fan vaše glazbe. Sve ste to uspjeli u tri godine, iako ste u glazbi puno dulje. Kako gledate na toliki svoj "iznenadni" uspjeh?



Hvala vam što slušate moju glazbu, to uvijek volim čuti od ljudi. Iznenadni uspjeh nije baš jer to ne postoji, ali uspjeh jest. Zahvalna sam ljudima koji su me podržali, suradnicima, a najviše sebi jer sam vjerovala u sebe i pratila svoj osjećaje.



Negdje sam pročitala da ste u glazbi od djetinjstva, no odugovlačili ste nekako zbog svoje sramežljivosti te vas je sestra jedva nagovorila da pustite snimku na YouTube. Teško je sada zamisliti vas stidljivu. Jeste li i dalje takvi ili ste se toga potpuno oslobodili?



Što ja znam, na pozornici tijekom koncerta nisam sramežljiva, no uvijek volim kada ljudi pohvale moje pjesme, ali može me uhvatiti i sramežljivost.



Koliko vam je pjevanje u grupi Muff pomoglo u izgradnji vlastita izričaja?



Sve pomaže jer sam bila okružena profesionalnim i jako talentiranim glazbenicima, zajedno smo svirali i stvarali glazbu, dosta radili i ta atmosfera mi je pomagala da se bolje povežem s glazbom i da imam slobodu stvarati ono što sad stvaram.



Uvijek vas nekako vidimo dotjeranu i gotovo uvijek u "high fashion" stilu. Kakvi ste privatno, iza zatvorenih vrata svoje kuće?



U udobnoj odjeći, nosim trenirke, dukse, tenisice, ali takva sam i vani, ne samo kod kuće. Volim komfor svakako.



Kad smo kod mode i odijevanja, mnogi vas nazivaju balkanskom Rihannom. Odgovara li vam ta usporedba, je li vam Rihanna uzor, slušate li je privatno?



Ne znam zašto se uvijek nešto mora uspoređivati, ali dobro, Rihanna je super, ima dobar stil odijevanja i slobodna je u tome što radi i nosi.



Što zapravo slušate?



Svašta, raznovrsnu glazbu, volim slušati instrumentale, ne mogu se žanrovski ograditi, ali slušam sve što mi odgovara, ovisi o raspoloženju i situaciji.



Prva ste trap-dama Balkana, kako vas zovu, iako moram priznati da i ne znam tko bi vam parirao u tome, pogotovo od dama. Kako biste nekome tko ne zna što je trap opisali svoju glazbu?



Nikada sebe nisam svrstavala u jednu kategoriju, niti sam željela pjevati samo jedan stil ili žanr glazbe, tako da ne mogu tek tako objasniti kakva je moja glazba zato što ljudi mogu u njoj svašta čuti, od r'n'b-a do bluesa, rocka, trapa…

