'Svi su nam glazbeni gosti rekli da su jedva čekali da ponovimo A stranu'

Iako do božićnih blagdana ima još dosta vremena, božićni se ugođaj malo-pomalo počinje osjećati na svakom koraku.

Sve više trgovina ukrašava svoje izloge u tom ugođaju, što oku nikako ne može promaknuti. No pripreme za slavljenje Božića odvijale su se još negdje. Štoviše, ono što se pripremilo već je i napravljeno, točnije - snimljeno, ali će oku i uhu biti "dano" tek na sam Božić. I to na malom ekranu. Onom HTV-ovu. Naime, prošli tjedan na HTV-u je snimljeno prigodno specijalno božićno izdanje jedne domaće zabavno-glazbene emisije koja je u proteklih nekoliko godina izazvala nepodijeljeno oduševljenje publike - "A strane".

Svečani ugođaj

Tako će svi oni koji nakon tri sjajne sezone te emisije nisu mogli skriti žaljenje što je došlo do prekida njena emitiranja i nestajanja one atmosfere koju je ona preko malih ekrana donosila u domove gledatelja sada sigurno ipak mogu biti zadovoljni.

Jer znaju da će božićnu večer moći provesti uz emisiju koja će prigodne blagdanske pjesme donijeti u najboljim mogućim pjevačkim izvedbama uz svečarski, ali decentan i profinjen ugođaj. Da će tome biti upravo tako, posvjedočio nam je i urednik HTV-ova programskog odjela Zabave Mario Sedmak s kojim smo tako "zavirili" u ono što nas očekuje u srijedu 25. prosinca u 20 sati na Prvom programu HTV-a.

Vječni hitovi

- Nakon velikog interesa koji su gledatelji Hrvatske radiotelevizije pokazali za prethodne tri sezone "A strane", odlučili smo za Božić napraviti specijalno izdanje te emisije. I snimili smo je, a radila ju je ista programsko-produkcijska ekipa kao i prije. Štoviše, kako ista ekipa sad radi i novu sezonu "The Voicea" i zbog svega je toga u velikom poslu, odlučili smo ipak napraviti malu pauzu u snimanju "The Voicea" kako bismo snimili to božićno izdanje "A strane" koje će trajati stotinu minuta. Uostalom, bit će tu još jedno blagdansko iznenađenje, ali o čemu je riječ, neka zasad ostane tajnom.

Što se tiče božićnog izdanja "A strane", svi su se glazbeni gosti te emisije, a radi se o domaćim već afirmiranim glazbenim zvijezdama te sve poznatijim mladim glazbenim snagama, rado odazvali našem pozivu na snimanje. Svi čak rekoše da su jedva čekali da ponovimo "A stranu". Atmosfera je na snimanju bila odlična i cijelu smo emisiju snimili "u dahu". Vjerujemo da će gledatelji na božićnu večer biti uz nas uživajući u prigodnim pjesmama, a nadamo se i da će pozitivna vibracija koja je vladala tijekom snimanja prijeći te večeri i na naše gledatelje - kazao je Sedmak. Potom je i otkrio i ono najvažnije, koga ćemo to sve na Božić moći vidjeti i čuti. Naravno, voditeljski par i te večeri bit će dobro uigrani, i kod gledatelja omiljeni dvojac - Duško Ćurlić i Ivan Vukušić.

A uz Simfonijski orkestar HRT-a te vrhunski bend "A strane", predvođen glazbenim producentom Nikšom Bratošom, božićni će nam ugođaj donijeti Gabi Novak, Aljoša i Antonia Šerić, Massimo Savić, Amira Medunjanin, Ante Gelo, Ervin Baučić, djevojački zbor "Mozartine", mladi pjevači koji su stasali upravo iz prijašnjih sezona "The Voicea" te mladi gitaristi zagrebačke Muzičke akademije. Sve njih dirigentski je "uštimao" Alan Bjelinski.*