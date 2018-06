Ovog lipnja u hrvatska kina dolazi film o koncertu koji je mnogima promijenio život i vratio izgubljenu nadu. Radi se o dokumentarcu, o istinitoj priči o najnevjerojatnijem koncertu svih vremena, koji će od 14. lipnja publika imati priliku gledati na velikom platnu.

Bosanskohercegovački dokumentarni film Primetime productiona „Scream For Me Sarajevo“ jedan je od najvrjednijih filmova o sarajevskoj opsadi koji priča priču o koncertu za koji nitko vjerovao da će se održati. Film prati događaje dolaska frontmena kultnog metal benda Iron Maiden, Brucea Dickinsona i njegovog benda u tada opkoljeno Sarajevo 1994. godine, kada je i održan koncert u Bosanskom kulturnom centru (BKC).

Film predstavlja jedinstveni testament života u opkoljenom Sarajevu za vrijeme rata. Opsada Sarajeva bila je jedna od najvećih ljudskih katastrofa 20. stoljeća i najduža opsada grada u suvremenoj povijesti poslijeratne Europe. Stanovnici grada su preživljavali metke snajpera, svakodnevno granatiranje… i to bez struje, vode, grijanja.. Velika većina je bijeg od svakodnevice pronalazila u glazbi. I upravo im je glazba vratila nadu kada je jedan čovjek, jedna rock zvijezda riskirala vlastiti život kako bi održala koncert u koji su svi sumnjali. Bruce Dickinson jedne prosinačke večeri stao je ispred publike koja nije mogla vjerovati svojim očima i ušima, i tih nekoliko sati rata nije bilo. Te večeri Bruce Dickinson držao je mikrofon i vrištao "Scream For Me Sarajevo". Vrisak koji će svi zauvijek pamtiti.

Foto: Promo

Na Sarajevo Film Festivalu „Scream For Me Sarajevo“ osvojio je najveću ocjenu publike svih vremena a od tada je prikazan na 20 festivala širom svijeta i osvojio 10 različitih nagrada a sada se u njegovu povijesnu i umjetničku vrijednost mogu uvjeriti gledatelji u cijelog regiji, Europi i svijetu.

Ideja o nastanku filma potekla je od autora Jasenka Pašića, dok je režiju ovog dokumentarnog ostvarenja potpisao Tarik Hodžić. U dokumentarcu se pojavljuju Bruce Dickson, Alen Ajanović, Esad Bratović, Mirza Ćorić, Samir Čulić, Chris Dale, Alessandro Alex Elena, Erol Gagula…

