Šarić briljirao u showu 'Zvijezde pjevaju', ali ovaj par je potpuno oduševio žiri: Pjevaš bolje od svih glumica

U prvoj epizodi showa najviše bodova osvojili su Ivan Šarić i Lara Antić Prskalo, no nitko nije ispao.

Show Zvijezde pjevaju otvorili su voditelji Barbara Kolar. Nakon njih na pozornici pojavili su se i članovi žirija. Na početku emisije predstavili su se svojim velikim hitovima. Danijela Martinović, Jurica Pađen, Marko Tolja i Mirela Priselac Remi otpjevali su kratke isječke, kako bi 'dokazali' da su dovoljno stručni da budu u žiriju. U Prvi par koji je nastupio bili su Josipa Kusić i Sandi Cenov s njegovom pjesmom 'Vrijeme novih ljubavi'. Dobili su generalno dobre kritike žirija. Ipak, Josipa je dobila velike pohvale zbog izgleda, posebno od Danijele Martinović. Osvojili su 28 bodova.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Idući su nastupili redateljica i glumica Arija Rizvić i pjevač Marko Kutlić. Otpjevali su Severininu baladu 'Čovjek kojeg volim'.

- Teško je nešto reći kad netko ovako dobro pjeva u prvoj emisiji odmah. Ti pjevaš puno bolje nego bilo koja druga glumica - kazao je Marko Tolja. Za prvi nastup dobili su 29 bodova.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Nakon njih nastupili su Marko Petrić i Gina Victoria Damjanović s hitom Hot Stuff pjevačice Donne Summer.

- Imate fantastičnu sinergiju - rekla im je Danijela, a Remi je kazala kako Marko nije bio zavodljiv. Jurica je Marku rekao kako mu Petrić nije bio uvjerljiv. Žiri im je na kraju dao 26 bodova.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Odmah poslije na sceni su nastupili Ivana Kindl i novinar i urednik Damir Smrtić. Pjevali su pjesmu 'Snijeg' beda Detour.

- Poanta je da smo različiti i da smo u tim razlikama najbolji - kazala je Martinović nakon nastupa. Dobili su 22 boda.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Poslije njih baladu Nine Badrić 'Čarobno jutro' pjevali su Bojan Jambrošić i glumica Dora Fišter.

- U duetu ste bili sjajni, ali kada si Dora bila sama, osjetilo se da se sva treseš - kazala je Remi. Jurica Pađen kazao je da pjesma nije jednostavna, ali da je 'ok' što su je zapamtili uopće, te da mu je opet nedostajalo uvjerljivosti. Žiri im je dodijelio 24 boda.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Na pozornici su potom nastupili glumac Boris Svrtan i Lea Mijatović. Pjevali su pjesmu 'Morski vuk' Olivera Dragojevića i Tonyja Cetinskog.

- Meni se stvarno sviđa ova energija, to je to, to je show - kazala je Martinović. Dobili su 26 bodova za nastup.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Idući su nastupili meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc i Vlado Kalember. Pjevali su 'Sve još miriše na nju' Parnog Valjka.

- Moram priznati da nisam pristran iako sam svirao s Vladom. Htio bih reći da je izvedba bila uvjerljiva - kazao je Pađen, a Danijela je rekla kako je Kristina pojela ovu izvedbu te da joj se sviđa njezina energija. Osvojili su 23 boda.

Foto: Dario Njarvo/HRT

Stand up komičar Ivan Šarić i Lara Antić Prskalo bili su posljednji par koji je nastupio u ovoj prvoj epizodi showa. Otpjevali su dance hit 90-ih Ilana Kabilja, 'Kad nema ljubavi'.

Foto: Dario Njarvo/HRT



- Meni je ovo bio uvjerljivo najbolji nastup - priznala je Remi, a Tolja je kazao da mu je bilo stvarno super, no u nekim trenucima mu je 'prerasturio' i otišao u karikaturu. Dobili su 32 boda.