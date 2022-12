Sanja Žuljević predstavila svoju prvu knjigu i uoči blagdana otkrila nam 'zlatno pravilo' kojim održava liniju

Iako u ovo predblagdansko doba gotovo nitko ne razmišlja o kalorijama i kilogramima, možda je ovo idealno vrijeme da se počne razmišljati o onome što unosimo u sebe kako bismo na vrijeme spriječili postblagdansku depresiju do koje blagdansko prejedanje često dovodi. Vođena tom mišlju, istaknuta kineziologinja i fitness-trenerica Sanja Žuljević, koju mnogi pamte po trenerskom i voditeljskom angažmanu u RTL-ovu showu ‘Život na vagi’ upravo je ovih dana javnosti predstavila svoju prvu knjigu ‘Je**š vagu - U potrazi za izgubljenom ravnotežom’ u koju je utkala znanje i dugogodišnje iskustvo koje je skupljala radeći s ljudima na mijenjanju loših i usvajanju dobrih i zdravih navika. Sanja se specijalizirala za zdravu i pravilnu prehranu pa je dio svoje knjige obogatila i slasnim, zdravim i brzim receptima zbog kojih nećete morati satima stajati uz štednjak.

– Svi su me već zafrkavali kad ću više napisati knjigu, a ja jednostavno ili nisam imala vremena ili nisam imala novca. Mislim da je to jedna klasična priča kod nas jer nemamo mi dovoljno velike honorare kao u inozemstvu da si možemo uzeti po pola godine-godinu slobodno od posla i posvetiti se pisanju knjige. Srećom, konačno sam uspjeha uhvatiti izuzetno kratak period da sjednem i stavim koncentrirano neke stvari iz svoje goleme baze podataka na papir – govori nam Sanja koja je svoju prvu knjigu zamislila tako da bude sasvim pojednostavljena te na lako razumljiv način odgovara na pitanje kako vratiti izgubljenu ravnotežu ne samo u kada su u pitanju prehrambene navike već i u svim drugim segmentima života.

– Naslov knjige sam po sebi govori da ova knjiga nema veze s kilogramima. Možda je to jedna stigma od koje se hoću maknuti. Kilogrami su posljedica svega što radimo, odnosno posljedica neravnoteže koja se svakome od nas događa na nekom planu. Ne postoji osoba koja je u svakom trenutku svog života u balansu na svim područjima. Balans je nešto što je okosnica života i postojanja, to je smisao svega. Knjiga kroz praktične, simpatične i korisne savjete predočuje ideju o kojoj govorim i to na području prehrane, vježbanja, a i duhovnosti, mentalne stabilnosti – otkriva Žuljević koja je svoj književni prvijenac javnosti predstavila u Split, gradu u koji se preselila prije više od godinu dana. Uz nju su na promociji bili i nutricionistica Martina Mlinarić, ali i bivši kandidat ‘Života na vagi’ Petar Tucman koji je koautor recepata.

– Tucman je prvenstveno moj prijatelj, jako brzo smo se sprijateljili još na snimanju ‘Života na vagi’. Zaista smo se još na prvom treningu dogovorili da, kad sve završi, idemo na pivo i tako je i bilo. Tucman je koautor dobrog dijela recepata i inače je jedan izuzetno talentiran kuhar što su gledatelji mogli primijetiti i u MasterChefu. Ove se sezone, nažalost, morao povući iz natjecanja zbog teške privatne situacije, no vjerujem da će svoju avanturu nastaviti i iduće godine jer je izuzetno talentiran za kulinarstvo. On je, između ostalog, jako dobar primjer da je život vječna potraga za ravnotežom. Petar je normalna osoba koja ima svoje uspone i padove, ali definitivno se promijenio u svakom smislu – hvali ga Sanja.

Knjiga je podijeljena u dva dijela, a uz edukativno štivo nalazi se i kuharica “Brzo i kratko, slano i slatko”. Kuharica se bazira na receptima i namirnicama koje su 100 posto zdrave i prirodne, njihova priprema ne iziskuje puno vremena u kuhinji, a bazirani su na zdravim namirnicama i uravnoteženim obrocima bez praznih kalorija. Hrani li se i ona baš uvijek po “pe-esu”, pitamo je?

– Zlatno pravilo je 80-20 što bi značilo da 20 posto guštamo u hrani, a 80 posto pazimo na ono što jedemo. Ako nije tako, kod ljudi se javljaju neke borbe, osjećaj nemoći i slično... Većinom trebamo biti osviješteni, a manji dio se možemo opustiti. I ja se tako hranim. Svi recepti su iz prakse. Mislim da nije problem što ćemo pojesti, problem je što većinski radimo u životu. Taj većinski dio treba biti u redu. Ja mogu jedan dan pretjerati, ali drugi dan ću trenirati i vratiti se u balans. Jedem sve (izuzev mesa jer sam ga svojevoljno odlučila izbaciti iz prehrane), pijem skoro sve i nemam gotovo nikakvih problema. Bitno je samo da postoji balans – ističe autorica koja će svoju knjigu uskoro predstaviti u Zagrebu, Šibeniku, ali i u svojoj rodnoj Puli. – Imam puno toga u planu, a osim promocija knjige sa svojim suradnicima radit ću i seminare. Isto tako svoju online platformu ću povezati s knjigom i uskoro će ići i jedan online program ‘J**** vagu’ – najavljuje Sanja.

Za kraj smo je pitali i o velikom životnom preokretu i preseljenju iz Zagreba u Split u kojem boravi već više od godinu dana. Sanja kaže da nikada nije požalila zbog te odluke i da joj je u gradu pod Marjanom ništa ne nedostaje. – Upravo šetam uz more dok vodimo ovaj razgovor. Imala sam problem s vremenom u Zagrebu, ubijalo me sivilo, ne samo psihički nego fizički i odlučila sam dići sidro. Hoću li ovdje biti zauvijek, mislim da to u ovom trenu ne može nitko znati. Želja mi je da sam što manje vezana za bilo koji grad, barem kada je posao u pitanju. Ne namjeravam dizati sidro zasad, dolazak u Split bio je sjajna odluka – zaključuje Sanja Žuljević.

