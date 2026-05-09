VIDEO Glazbenik briznuo u plač pred cijelom Arenom! Evo što se dogodilo: 'Odradio sam'

Mladi glazbenik Jakov Jozinović ostvario je veliki trenutak u svojoj karijeri! Naime, održao je svoj prvi veliki koncert u Areni, i to pred tisućama obožavatelja u Ljubljani. Atmosfera u dvorani bila je spektakularna, a publika je od prvog do posljednjeg trenutka pjevala s njim uglas. Jakov je u Stožice pozvao i gosta Bojana Cvjetičanina, člana poznatog slovenskog benda Joker Out. Posebno emotivan trenutak dogodio se tijekom izvedbe pjesme ''Ja volim'', kada je cijela Arena zapjevala zajedno s njim. Jakov je dio atmosfere podijelio i na svom Instagram profilu, gdje je objavio video s koncerta koji je u kratkom roku oduševio njegove pratitelje. ''Odradio sam prvu Arenu u životu. Ljubljana, ŠTA JE OVO BILO?!?!? Hvalaaaaaa'', napisao je u opisu objave.

Snimke iz dvorane pokazuju prepunu Arenu, oduševljenu publiku i emotivnog pjevača koji nije skrivao koliko mu ovaj koncert znači. Mnogi fanovi u komentarima poručili su mu da je ovo tek početak još većih uspjeha.

Društvene mreže preplavili su i videi fanova s koncerta, a neki su podijelili i da je Jakov tijekom pjesme ''Kuća puna naroda'' zaplakao.

Inače, Jakov u Ljubljani nastupa i danas, 9. svibnja, a 19. i 20. lipnja dolazi i u našu arenu, Arenu Zagreb.

Podsjetimo, iako je Vinkovčaninu ovo prva Arena već ima iskustva u velikim dvoranama. Tako je postao rekorder beogradskog Sava centra i to s 10 dogovorenih koncerata, a na jednom od njih mu se pridružila i Jelena Rozga. Njihov zajednički nastup izazvao je oduševljenje publike, koja ih je nagradila gromoglasnim pljeskom.