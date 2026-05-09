Slavni glumac nakon što je dobio hrvatsko državljanstvo posjetio Mali Lošinj: 'Vraćam se s obitelji'

Gradonačelnica Malog Lošinja, Ana Kučić, na svom je Instagram profilu podijelila fotografije koje su oduševile njezine pratitelje, a prikazuju njezin susret sa slavnim američkim glumcem Johnom Malkovichem. Ovaj posjet uslijedio je nedugo nakon što je glumac početkom svibnja 2026. godine primio hrvatsko državljanstvo, čime je i službeno potvrdio svoju povezanost sa zemljom iz koje potječu njegovi preci.

"Velika mi je čast bila osobno se susresti s legendarnim glumcem Johnom Malkovichem! Kao veliki ljubitelj njegovog rada, moram priznati da je ovo bio jedan od onih susreta koji se pamte", napisala je Kučić u objavi. Na priloženim fotografijama vide se nasmijana gradonačelnica i glumac kako poziraju na lošinjskom suncu, a na jednoj od njih zajedno prelistavaju knjigu koju mu je poklonila. U opisu je otkrila da ju je posebno oduševila glumčeva pristupačnost i srdačnost. "Posebno me oduševilo koliko je pristupačan, srdačan i ugodan u razgovoru", dodala je.

Kako bi mu boravak na Lošinju ostao u trajnom sjećanju, gradonačelnica je glumcu uručila prigodan poklon koji slavi bogatu baštinu otoka. Riječ je o "Zlatnoj knjizi lošinjskog pomorstva" autora dr. Julijana Sokolića, kapitalnom djelu koje detaljno opisuje zlatno doba pomorske povijesti Lošinja. Uz osobnu posvetu, ovaj je poklon simboličan podsjetnik na važnost koju je pomorstvo imalo za razvoj i identitet ovog kvarnerskog otoka. Gestu su pohvalili i njezini pratitelji u komentarima, od kojih je jedan na engleskom napisao: "Lijepa gesta za velikog glumca."

Malkovichev posjet Lošinju dio je njegova boravka u Hrvatskoj, tijekom kojeg se u Zagrebu sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem. Njegovi pradjed i prabaka po ocu emigrirali su u Sjedinjene Države iz Ozlja, što njegov nedavni povratak u domovinu predaka čini još značajnijim.

Tijekom susreta, Kučić i Malkovich razgovarali su o ljepotama otoka koje je glumac već imao priliku upoznati. Gradonačelnica mu je tom prilikom posebno preporučila posjet Muzeju Apoksiomena, jedinstvenoj kulturnoj instituciji u kojoj se čuva najvrjedniji hrvatski muzejski eksponat - antički brončani kip atlete pronađen u lošinjskom podmorju 1999. godine. Kip je, prije povratka na Lošinj, bio izložen u najprestižnijim svjetskim muzejima poput Louvrea i British Museuma.

Kako je Kučić otkrila, čini se da je preporuka urodila plodom, a ljepote otoka ostavile su snažan dojam na slavnog glumca. "Drago mi je što je rekao da će se ponovno vratiti na Lošinj sa svojom obitelji", zaključila je gradonačelnica u svojoj objavi, dajući naslutiti da bi se holivudska zvijezda uskoro mogla ponovno vidjeti na ulicama Malog Lošinja.