Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJEĆATE LI jE sE?

VIDEO Iznenadila potezom! Borila se za srce Gospodina Savršenog, a sada zasukala rukave i primila se motike

Foto: RTL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
09.05.2026.
u 08:00

Bivša kandidatkinja bila je odjevena u sportsku kombinaciju ružičastog bikini topa i crnih kratkih hlača, s bijelom šiltericom okrenutom naopako te se bez ustručavanja prihvatila teškog fizičkog posla

Miju Miškulin upoznali smo kao kandidatkinju showa 'Gospodin Savršeni', a borila se za srce Šime Eleza. No, brojne je osvojila svojom životnom pričom. Mia nikad nije skrivala što sve zna raditi. Imali smo je prilike vidjeti kako trenira, kuha, a sada je otkrila i da joj rad u vrtu nije stran. Miškulin je objavila video koji je daleko od glamuroznog svijeta društvenih mreža, prikazujući sebe i oca u ležernom izdanju dok obavljaju vrtlarske poslove u Opatiji. "Moj ćale i ja u borbi s korovima", poručila je Mia u opisu.

Bivša kandidatkinja bila je odjevena u sportsku kombinaciju ružičastog bikini topa i crnih kratkih hlača, s bijelom šiltericom okrenutom naopako te se bez ustručavanja prihvatila teškog fizičkog posla. Na snimkama se može vidjeti kako energično koristi motiku za okopavanje tvrde zemlje, a zatim i lopatu te druge alate za precizno uklanjanje dubokog korijenja uz betonski rub. Ključna figura u videu je i njezin otac, koji bez majice i u kratkim hlačama nadgleda radove i daje joj savjete. Komentari poput "Bravo Mia. Super si!!", "Svaka čast" i "Ništa ti neće faliti, vjeruj mi slušaj ćaleta i uživaj" ispunili su objavu.

Podsjetimo, influencerica i bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni' sa svojim je pratiteljima nedavno podijelila i sretnu vijest. Na nizu fotografija objavljenih na Instagramu, Mia pozira ponosno držeći diplomu i buket cvijeća ispred zgrade Poslovnog veleučilišta u Zagrebu. S osmijehom na licu, odjevena u elegantno crno odijelo ispod svečane toge, jasno je dala do znanja da je završila još jedno važno poglavlje u svom obrazovanju. Uz objavu je kratko napisala: "Još jedna", čime je potvrdila da je njezina impresivna biografija sada bogatija za novu akademsku titulu.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
1/48

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji, prijatelji i kolege požurili su joj uputiti čestitke u komentarima. Poruke poput "Čestitam od srca", "Svaka ti čast Mia" i "Bravo trenerice" samo su neke od brojnih koje su preplavile njezin profil, pokazujući koliko je njezina zajednica podržava u svim životnim uspjesima. Njezin trud i predanost očito su prepoznati, a mnogi su istaknuli kako je inspiracija mladim ljudima koji žele graditi karijeru na više polja istovremeno.

Ovaj akademski uspjeh dolazi u vrlo dinamičnom razdoblju za Miju. Prošle godine gledali smo je u popularnom reality showu Gospodin Savršeni, gdje je stekla simpatije šire publike, a otad ne prestaje nizati poslovne uspjehe. Osim što je certificirana fitness trenerica s bazom klijenata u Zagrebu i online programima, Mia je i osnivačica vlastitog modnog brenda Adores, koji je pokrenula prije nekoliko godina.

Njezina nova diploma s Poslovnog veleučilišta savršeno se nadopunjuje s prethodno stečenom titulom prvostupnice odnosa s javnošću i medija, ali i s njezinim poduzetničkim ambicijama. Dokaz je to da Mia, unatoč pretrpanom rasporedu koji uključuje vođenje poslovanja, treniranje i kreiranje sadržaja za društvene mreže, ne zanemaruje formalno obrazovanje. Samo mjesec dana prije diplome, početkom godine, boravila je u Dubaiju, odakle je redovito objavljivala atraktivne fotografije, a sada je fokus ponovno prebacila na profesionalni razvoj u Hrvatskoj.

FOTO Maja Šuput zabavila publiku u Koprivnici, evo kome je otrčala u zagrljaj nakon koncerta
1/21

Ključne riječi
Gospodin Savršeni Mia Miškulin showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!