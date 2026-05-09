VIDEO Iznenadila potezom! Borila se za srce Gospodina Savršenog, a sada zasukala rukave i primila se motike

Miju Miškulin upoznali smo kao kandidatkinju showa 'Gospodin Savršeni', a borila se za srce Šime Eleza. No, brojne je osvojila svojom životnom pričom. Mia nikad nije skrivala što sve zna raditi. Imali smo je prilike vidjeti kako trenira, kuha, a sada je otkrila i da joj rad u vrtu nije stran. Miškulin je objavila video koji je daleko od glamuroznog svijeta društvenih mreža, prikazujući sebe i oca u ležernom izdanju dok obavljaju vrtlarske poslove u Opatiji. "Moj ćale i ja u borbi s korovima", poručila je Mia u opisu.

Bivša kandidatkinja bila je odjevena u sportsku kombinaciju ružičastog bikini topa i crnih kratkih hlača, s bijelom šiltericom okrenutom naopako te se bez ustručavanja prihvatila teškog fizičkog posla. Na snimkama se može vidjeti kako energično koristi motiku za okopavanje tvrde zemlje, a zatim i lopatu te druge alate za precizno uklanjanje dubokog korijenja uz betonski rub. Ključna figura u videu je i njezin otac, koji bez majice i u kratkim hlačama nadgleda radove i daje joj savjete. Komentari poput "Bravo Mia. Super si!!", "Svaka čast" i "Ništa ti neće faliti, vjeruj mi slušaj ćaleta i uživaj" ispunili su objavu.

Podsjetimo, influencerica i bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni' sa svojim je pratiteljima nedavno podijelila i sretnu vijest. Na nizu fotografija objavljenih na Instagramu, Mia pozira ponosno držeći diplomu i buket cvijeća ispred zgrade Poslovnog veleučilišta u Zagrebu. S osmijehom na licu, odjevena u elegantno crno odijelo ispod svečane toge, jasno je dala do znanja da je završila još jedno važno poglavlje u svom obrazovanju. Uz objavu je kratko napisala: "Još jedna", čime je potvrdila da je njezina impresivna biografija sada bogatija za novu akademsku titulu.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji, prijatelji i kolege požurili su joj uputiti čestitke u komentarima. Poruke poput "Čestitam od srca", "Svaka ti čast Mia" i "Bravo trenerice" samo su neke od brojnih koje su preplavile njezin profil, pokazujući koliko je njezina zajednica podržava u svim životnim uspjesima. Njezin trud i predanost očito su prepoznati, a mnogi su istaknuli kako je inspiracija mladim ljudima koji žele graditi karijeru na više polja istovremeno.

Ovaj akademski uspjeh dolazi u vrlo dinamičnom razdoblju za Miju. Prošle godine gledali smo je u popularnom reality showu Gospodin Savršeni, gdje je stekla simpatije šire publike, a otad ne prestaje nizati poslovne uspjehe. Osim što je certificirana fitness trenerica s bazom klijenata u Zagrebu i online programima, Mia je i osnivačica vlastitog modnog brenda Adores, koji je pokrenula prije nekoliko godina.

Njezina nova diploma s Poslovnog veleučilišta savršeno se nadopunjuje s prethodno stečenom titulom prvostupnice odnosa s javnošću i medija, ali i s njezinim poduzetničkim ambicijama. Dokaz je to da Mia, unatoč pretrpanom rasporedu koji uključuje vođenje poslovanja, treniranje i kreiranje sadržaja za društvene mreže, ne zanemaruje formalno obrazovanje. Samo mjesec dana prije diplome, početkom godine, boravila je u Dubaiju, odakle je redovito objavljivala atraktivne fotografije, a sada je fokus ponovno prebacila na profesionalni razvoj u Hrvatskoj.