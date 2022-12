Gotovo je! Willam ne želi više razgovarati s Harryjem: 'Neće se pomiriti, ovo je ludo'

Razdor u kraljevskoj obitelji produbljava se već neko vrijeme, a sad se čini da je više nema povratka. Princ Willam prekinuo je sve kontakte sa svojim bratom Harryjem. Ne želi više s njim komunicirati, barem tako tvrdi urednica Sunday Timesa, koja je na Twitteru objavila tu informaciju i dodala da se Meghan i Harry ne bi trebali nadati pomirbi.

Razlog je navodno dokumentarac koji je nedavno izašao na Netflixu u kojem su Sussexi iznijeli nekoliko optužbi na račun upravo princa Williama.

Potvrdili su to i neki neimenovani prijatelji budućeg kralja, a dodaju da se jako naljutio što je njegov brat ispričao kako je urlao na njega kada je odlučio napustiti kraljevske dužnosti 2020., te da se urotio protiv njega s medijima i puštao priče i njemu i Meghan kako bi odvratio pažnju s priča o problemima u kraljevskoj obitelji.

Jedan Williamov prijatelj kazao je kako je njihov odnos već neko vrijeme narušen, dok je drugi naglasio da je cijela stvar luda.

Kensingtonska palača odbila je komentirati ove navode, a glasnogovornici Harryja i Meghan nisu se javili.

Inače, Harry je u dokumentarcu optužio suradnike svog brata da su se mijenjali za informacije o njemu i Meghan. Objasnio je kako misli da mediji neće objaviti neku priču, ako dobiju drugu sočniju informaciju koju mogu staviti na naslovnicu.

- Vidjeti da ured mog brata kopira nešto što smo se zakleli da nikada nećemo raditi slomilo mi je srce - rekao je odbjegli princ u dokumentarcu.

U seriji je Harry tugovao za svojim uništenim odnosom s bratom.

- Najtužnije je to što je razdor kreiran između mene i Williama i on je sad na strani institucije. Dio toga razumijem, jer to je nasljedstvo - izjavio je. Iz dokumentarca možemo zaključiti i da je Harry praktički optužio brata da je kriv za pobačaj njegove supruge, jer se tamo navodi da je zbog situacije s medijima i mržnjom javnosti, koja tvrde da je nastala upravo zbog priča koe su izašle o njoj, Markle izgubila bebu.

