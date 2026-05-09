FOTO Thompson sa suprugom sudjelovao u 'Hodu za život': 'Samim hodanjem smo sve rekli'
Centar Zagreba ove je subote bio u znaku devetog po redu Hoda za život, obitelj i Hrvatsku. Među tisućama okupljenih građana, posebnu pozornost privukao je popularni pjevač Marko Perković Thompson, koji je u povorci sudjelovao u pratnji supruge Sandre.
Iako rijetko daje izjave u ovakvim prigodama, Thompson je kratko i jasno sažeo razlog svog dolaska: “Samim hodanjem smo sve rekli”, poručio je pjevač , naglašavajući važnost samog čina podrške inicijativi.
Nakon njegove kratke izjave, atmosfera među okupljenima dodatno je porasla. Tamburaši su u pratnji mnoštva zapjevali neke od njegovih najpoznatijih hitova. Centrom metropole orila se "Lijepa li si", a ubrzo nakon nje zapjevala se i pjesma "Ako ne znaš šta je bilo", koja je postala neslužbena himna hrvatskih rukometaša i koju je Thompson uživo izvodio na velikom dočeku na Trgu bana Jelačića u veljači.
Thompson je zatim na Zrinjevcu zapjevao "Lijepa li si". “Nastavimo hodati za život sve do zakonske zaštite. To je dar Božji”, poručio je Marko Perković Thompson okupljenima na Hodu za život, nakon čega je uslijedio gromoglasan pljesak i uzvici podrške sudionika.
Nacionalna koordinatorica Hoda za život, Željka Markić, izrazila je iznimno zadovoljstvo velikim odazivom ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Istaknula je kako je inicijativa uspjela prevladati sve prepreke te da danas hodaju za pravo na život kako rođenih, tako i nerođenih.
"Želimo da Hrvatska uđe u društveni dijalog i dobije zakon koji se temelji na znanosti i ljudskosti. Znanost jasno kaže da je dijete koje žena nosi ljudsko biće", izjavila je Markić, dodajući kako očekuje da će se takve zakonske promjene u Hrvatskoj "brzo dogoditi".