Princ William podivljao kad je saznao što Charles i Camilla žele napraviti Kate, neviđeno su je ponizili

Odnosi unutar britanske kraljevske obitelji ponovno su pod povećalom javnosti, a sve zbog navoda iznesenih u novoj kraljevskoj biografiji autora Christophera Andersena. Prema knjizi, kralj Charles i kraljica Camilla nisu bili oduševljeni idejom da uz njihova dva kraljevska monograma, koji počinju slovom C, stoji i treći. Zbog toga su iznijeli prijedlog koji je šokirao buduću princezu. Tražili su da se Catherine, poznatija kao Kate, ubuduće potpisuje kao Katherine. Ovaj potez mnogi su protumačili kao pokušaj omalovažavanja i postavljanja Kate na "niže" mjesto u hijerarhiji.

Prijedlog je, očekivano, izazvao burnu reakciju. Kate Middleton ga je doživjela kao izravnu uvredu, no bijes njezina tadašnjeg zaručnika, princa Williama, bio je neusporedivo veći. Izvori tvrde da je William doslovno "poludio" kad je čuo za zahtjev svog oca i maćehe. Bez oklijevanja je odbio njihov prijedlog, nazvavši ga "uvredljivim ne samo za Kate, već i za cijelu njezinu obitelj".

Princ William objavio je dosad nikad viđenu fotografiju s majkom, a ove riječi nikog ne ostavljaju ravnodušnim

Ovaj incident samo je jedan u nizu onih koji upućuju na dugogodišnje tenzije, posebice na relaciji između Camille i Kate. Tabloidi već godinama pišu kako se Camilla osjeća ugroženo zbog Kateine goleme popularnosti u javnosti te je navodno u više navrata pokušala poniziti. Tvrdnje idu toliko daleko da se spominje kako je Camilla namjerno pokušala poniziti Kateine roditelje na Charlesovoj krunidbi, uskrativši im ulazak kroz vrata predviđena za plemstvo.

Zanimljivo je da ista biografija otkriva i neke pikanterije iz Williamova života. Autor navodi kako je princ na vlastito vjenčanje stigao iznimno mamuran nakon što je noć prije popio navodno šest koktela Cuba Libre. Sljedeće jutro stanje je bilo toliko loše da mu je brat Harry morao dati bombon od mente kako bi prikrio miris alkohola. Uz to, otkriveno je da je William na vjenčanju želio nositi bradu, što je bilo strogo protiv tadašnjih vojnih pravila pa se na kraju ipak morao obrijati.

Iako se o većini ovih navoda Palača nikada nije službeno očitovala, priče o napetostima ne jenjavaju. Drugi izvori tvrde da je William bio bijesan i zbog Camilline "šokantno hladne reakcije" kada je Kate jednom prilikom kolabirala na javnom događaju. Sve ove epizode, ako su istinite, slikaju puno kompleksniju i mračniju sliku od one koju kraljevska obitelj pokušava predstaviti javnosti.

Miroslav Škoro otkrio zašto mu u biografiji piše da je Hrvat i katolik, evo što je poručio Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*Dijelom uz pomoć AI