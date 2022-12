Ovaj detalj iz filma 'Sam u kući' mnogi dosad nisu primijetili: Zbog ovoga je Kevin ostao kod kuće

Teško je zamisliti ovo blagdansko vrijeme bez filma "Sam u kući", pa će se tako i ove godine ovaj kultni film naći u programu domaćih televizijskih kuća. Koliko gledatelji diljem svijeta obožavaju ovaj film i 30 godina nakon što je prvi put prikazan, dovoljno govori činjenica da je 2010. godine u Poljskoj više od 90 tisuća ljudi protestiralo na Facebooku kada nacionalna televizija nije stavila film u svoj program te godine za Božić.

Vjerni obožavatelji ovog filma iz godine u godinu primjećuju i brojne greške u filmovima i dijele ih s drugim obožavateljima putem društvenih mreža, a sada je jedan korisnik TikToka čiji je račun cory_4_real, uočio jedan detalj koji ranije nitko nije vidio. Naime, pomno je gledao i shvatio kako je Kevinov tata u jednom trenutku bacio njegovu avionsku kartu. - Gledao sam Sam u kući sve ove godine i nisam znao da je tata bacio Kevinovu avionsku kartu - napisao je ovaj korisnik TikToka.

U komentarima su ne neki njegovi pratitelji i zaljubljenici u ovaj film javili kako ne vjeruju kako im je promaknuo ovaj detalj.

- Zato ni nemaju kartu viška kad se ukrcaju ili su mogli prije primijetiti da ga nema! Kako to, dovraga, niste primijetili!

Mislim da većina nije to primijetila jer smo film gledali kao klinci i lako je propustiti ovakav detalj. Nisam to primijetio. Bože, istu smo stvar primijetili. Muž i ja smo sinoć gledali film i uočila sam ovaj detalj. - komentirali su na društvenim mrežama.

