Svoje karijere duguju svojim majkama - slavni pjevači i pjevačice kojima je ljubav prema majci vječni motiv

Moja mama je moje blago - rado to kaže domaća zvijezda Nina Badrić čija je majka česta tema u intervjuima, upravo zbog povezanosti i ljubavi koju mama i kćer dijele.

- Ona je super žena, borac i prava lavica. S njom nikada nije dosadno. Naravno da sam ja ta koja sluša njene savjete, jer se uvijek na kraju ispostavi da je ona u pravu. Čita ljude bez greške i snimi ih za sekundu. Uz to, jako je skromna, rijetko tko u kvartu zna da je ona moja mama, pa kada dođem do nje obično je pitaju “Susjeda, kako vi poznajete Ninu?” a ona im na to odgovori “Zajedno smo pjevale u zboru”. To me jako nasmije - napisala je Nina Badrić u jednoj objavi posvećenoj majci.

Ninina majka na njenom je posljednjem koncertu u Lisinskom za Večernji list izjavila da Nina točno zna kada treba nešto otpjevati.

- Onda to mene dirne i normalno da suza krene. Ja sam presretna oduvjek, gledala sam je na puno koncerata - Sarajevo, Beograd... idem ja s njom, putujemo - dodala je Mila Badrić nakon što se ispraznila rasprodana dvorana na koncertu Nina Unplugged a koji će Nina i Ante Gelo ovog ljeta izvesti i na opatijskoj Ljetnoj pozornici.

A na isti će zvjezdanim nebom obgrljeni podij mjesec dana kasnije stati jedan od najboljih pjevača današnjice, koji cijelu svoju karijeru duguje, kako kaže, svojoj majci.

- Kuća moje mame uvijek je bila ispunjena glazbom. Voljela je gospel i to je bio zvuk koji je kolao kućom. Osim toga, posjedovala je i klasične albume - one Milesa Davisa i Elle Fitzgerald. Nikada nisam mislio da bih mogao imati pjevačku karijeru dok me moja majka u svojim posljednjim riječima nije ohrabrila da postanem profesionalni pjevač To je bila iskra koja je zapalila vjeru - ispričao je Gregory Porter jednom prilikom u intervjuu za GQ magazin. Slavni se pjevač u svojim intervjuima i ispovijestima uvijek obavezno prisjeća svoje majke za koju kaže da je bila pravi anđeo kojemu je čak i posvetio naslovnu pjesmu s Grammy nagrađenog albuma “Take Me To The Alley”, koji danas slavi 10. godišnjicu i za koji je u to ime izbačeno luksuzno reizdanje.

-Pjesma govori o prehranjivanju i pomaganju ljudima koji žive na ulici, na način kako je to moja mama radila. Ne bi nam dozvolila da se vezujemo ni uz koji komad odjeće koji bi nam kupila a kada bi ugledala malog dječaka koji je došao iz nekog južnjačkog grada bez ičega, otišla bi kući i dala mu svu našu lijepu odjeću - otkrio je u spomenutom intervjuu pjevač koji je publiku osim snažnim a baršunastim glasom, osvojio svojom bezuvjetnom skromnošću i dobrotom. Zagrebačka ga publika još nosi sa sobom u srcu, a nakon koncerta u Lisinskom, Porter se u Hrvatsku vraća s još jednim spektakularnim koncertom čija nas glazba barem na kratko, može izdignuti iz realnosti i pokazati nam kakav zvuk ima tekuće zlato, kakvim kritičari opisuju Porterov vokal.

A u visine će se svakako vinuti Sarah Brightman. Najprodavanija svjetska sopranistica koja u studenom stiže u zagrebačku Arenu gdje za publiku sprema poseban glazbeno-scenski aranžman u svom prepoznatljivom stilu, za sebe kaže da je od malena znala gdje želi biti danas.

- Kada mi je bilo tek sedam godina, rekla sam svojoj majci da ono čime ću se ja u životu baviti izgleda kao visoko stubište na čijem vrhu stojim ja u raskošnoj bijeloj haljini, i pjevam dionicu soprana. Imala sam cijelu viziju toga - izjavila je nedavno Sarah Brightman u intervjuu za Večernji list.

Za taj sanjarski element svog života zahvalna je majci, koja joj je uvijek, kaže, govorila: “Život je sivo prostranstvo s malenim plavim zakrpama po sebi”.

I nakon 40 godina bogate karijere, više od milijardu streamova diljem svijeta i više od 180 zlatnih i platinastih priznanja te 35 milijuna prodanih nosača zvuka - Sarah Brightman na pitanje gdje je njezin dom odgovara - “tamo gdje je moja majka”.