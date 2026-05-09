FOTO Goran Višnjić iznenadio novim izgledom, mnogi ovo nisu očekivali od njega

Dobro je poznato da je Bjelovar ovih dana središte glumačkog svijeta Lijepe Naše. Naime, u ovom gradu odvija se BOK FEST koji okuplja naše glumačke zvijezde, a posebnu pozornost privukao je Goran Višnjić (53). Naš poznati glumac zbog ovog događanja vratio se u Hrvatsku, a u Bjelovaru je plijenio puno pogleda. Razlog tome jest to što je sve iznenadio svojim novim imidžem. Goran sad njeguje sijedu kosu, što je velika promjena na njegov prepoznatljiv izgled.
Fotoreporteri su ga uhvatili kako opušteno sjedi među izloženim namještajem, nasmijan i dobro raspoložen, a njegov novi izgled postao je jedna od glavnih tema festivala. Mnogi su i komentirali kako mu novi izgled odlično stoji.
Podsjetimo, Višnjića smo imali već priliku vidjeti sa sijedom kosom i to na proslavi 54. rođendana kolege Tarika Filipovića. Na fotografiji koju je objavila Tarikova supruga Lejla Filipović, Višnjić je pozirao s njom i glumcem Goranom Navojcem, a gotovo je bio neprepoznatljiv s potpuno sijedom kosom. Iako je tijekom karijere često mijenjao imidž zbog uloga, izvan seta je uglavnom bio vjeran svojoj prepoznatljivoj tamnoj kosi.
Budući da Višnjić s obitelji ne živi u Hrvatskoj, javnost ga nema priliku često vidjeti. Kada se posljednji put oglasio na Instagramu u veljači, nosio je šiltericu koja mu je skrivala kosu. Ipak, iako su ga obožavatelji navikli gledati s crnom kosom, jedna starija fotografija iz mladosti, koju je sam ranije objavio, otkriva da glumac već dugo ima sijede vlasi, pa se čini da je samo odlučio napraviti pauzu od bojenja.
Šibenski glumac svjetsku je slavu stekao ulogom doktora Luke Kovača u američkoj seriji "Hitna služba", nakon čega je godinama gradio uspješnu karijeru u Hollywoodu. Prije nekoliko godina s obitelji se iz Los Angelesa preselio u Cornwall u Engleskoj.