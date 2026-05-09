FOTO Goran Višnjić iznenadio novim izgledom, mnogi ovo nisu očekivali od njega

Dobro je poznato da je Bjelovar ovih dana središte glumačkog svijeta Lijepe Naše. Naime, u ovom gradu odvija se BOK FEST koji okuplja naše glumačke zvijezde, a posebnu pozornost privukao je Goran Višnjić (53). Naš poznati glumac zbog ovog događanja vratio se u Hrvatsku, a u Bjelovaru je plijenio puno pogleda. Razlog tome jest to što je sve iznenadio svojim novim imidžem. Goran sad njeguje sijedu kosu, što je velika promjena na njegov prepoznatljiv izgled.

Fotoreporteri su ga uhvatili kako opušteno sjedi među izloženim namještajem, nasmijan i dobro raspoložen, a njegov novi izgled postao je jedna od glavnih tema festivala. Mnogi su i komentirali kako mu novi izgled odlično stoji.

09.05.2026., Bjelovar - Traje poznati kazalisni festival Bjelovarski odjeci kazalista, poznatiji kao BOK fest i u svom 23. izdanju trajati ce do 12. svibnja. I ovogodisnji medjunarodni BOK fest nudi i brojne popratne zanimljivosti, a jedna od njih nedvojbeno je jedinstvena svjetska izlozba glumaca u izlogu namjestaja San. Ovaj jedinstven glumacki dogadjaj u svijetu nastao je prema ideji Spire Guberine. A ove godine ponuda izlozbenih eksponata bila je na zavidnoj razini jer u salonu namjestaja ovog su puta izlozbeni primjeci bili medju ostalim...Bogdan Diklic, Sandra Loncaric, Goran Visnjic, Vedran Mlikota, Iva Ajdukovic, Marija Skaricic, Igor Mesin, Filip Sovagovic, Goran Navojec... Photo: Damir Spehar/PIXSELL Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Podsjetimo, Višnjića smo imali već priliku vidjeti sa sijedom kosom i to na proslavi 54. rođendana kolege Tarika Filipovića. Na fotografiji koju je objavila Tarikova supruga Lejla Filipović, Višnjić je pozirao s njom i glumcem Goranom Navojcem, a gotovo je bio neprepoznatljiv s potpuno sijedom kosom. Iako je tijekom karijere često mijenjao imidž zbog uloga, izvan seta je uglavnom bio vjeran svojoj prepoznatljivoj tamnoj kosi.

Budući da Višnjić s obitelji ne živi u Hrvatskoj, javnost ga nema priliku često vidjeti. Kada se posljednji put oglasio na Instagramu u veljači, nosio je šiltericu koja mu je skrivala kosu. Ipak, iako su ga obožavatelji navikli gledati s crnom kosom, jedna starija fotografija iz mladosti, koju je sam ranije objavio, otkriva da glumac već dugo ima sijede vlasi, pa se čini da je samo odlučio napraviti pauzu od bojenja.

Šibenski glumac svjetsku je slavu stekao ulogom doktora Luke Kovača u američkoj seriji "Hitna služba", nakon čega je godinama gradio uspješnu karijeru u Hollywoodu. Prije nekoliko godina s obitelji se iz Los Angelesa preselio u Cornwall u Engleskoj.