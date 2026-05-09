VIDEO Bizaran incident! Eric Clapton prekinuo koncert nakon napada iz publike

Koncert glazbene ikone Erica Claptona u Madridu, prvi u Španjolskoj nakon dva desetljeća, završio je na neočekivan i neugodan način. Pred krcatom dvoranom s više od petnaest tisuća ljudi, 81-godišnji gitarist upravo je završio izvedbu svog klasičnog hita "Cocaine", što je uobičajeno bio znak da će se nakratko povući s pozornice prije povratka na bis. Međutim, dok je napuštao scenu, iz publike je doletio predmet i udario ga izravno u prsa. Snimke koje su se brzo proširile društvenim mrežama pokazuju kako je Claptona vidno uzdrmao udarac vinilne ploče. Izraz lica odmah mu se promijenio, a umjesto planiranog kratkog predaha, glazbenik je ljutito signalizirao svom bendu da je nastup gotov i bez povratka se uputio iza pozornice.

Obožavatelji su ostali u šoku, isprva zbunjeni naglim prekidom, da bi ih ubrzo dočekala upaljena dvoranska svjetla, jasan znak da se njihov glazbeni idol više neće vraćati. Razočaranje je bilo golemo, pogotovo jer je publika ostala uskraćena za planirani bis, koji na europskoj turneji obično uključuje izvedbu pjesme "Before You Accuse Me". Mnogima je ovo bila jedina prilika da uživo vide legendu bluesa, pa je gorčina zbog incidenta koji je prouzročio jedan neodgovorni pojedinac bila još veća. Organizatori su kasnije podsjetili javnost da je bacanje predmeta na pozornicu nedopustivo, bez obzira na namjere, te su izrazili žaljenje zbog načina na koji je večer završila.

Prema izvještajima španjolskih medija, uključujući i dnevnik El País, čini se da obožavatelj koji je bacio ploču nije imao zlu namjeru. Navodno je riječ o osobi iz Argentine koja je na omot ploče pričvrstila i "poruku naklonosti", vjerojatno u očajničkom pokušaju da dobije potpis svog idola. Međutim, čak i ako je gesta bila zamišljena kao znak divljenja, njezin je ishod bio potpuno suprotan. Umjesto da privuče pozitivnu pažnju glazbenika, ovaj je čin izazvao njegov bijes i naglo prekinuo glazbenu čaroliju za tisuće drugih prisutnih. Clapton se nakon incidenta nije javno oglasio, no njegova reakcija na pozornici bila je i više nego rječita.

Nažalost, ovaj događaj nije izoliran slučaj, već se uklapa u zabrinjavajući porast sličnih incidenata na koncertima diljem svijeta. Tijekom 2023. i 2024. godine zabilježen je niz napada na izvođače. Pjevačica Bebe Rexha morala je na šivanje nakon što ju je obožavatelj u New Yorku pogodio mobitelom u lice, Harryja Stylesa i Kelseu Ballerini također su gađali predmetima, dok je reperu Drakeu na pozornicu doletjela čak i torbica. Ovakvo ponašanje publike postalo je ozbiljan sigurnosni problem koji ugrožava izvođače i kvari iskustvo svima ostalima.

Ironično, koncert u Madridu već je bio kraći u usporedbi s drugim nastupima na Claptonovoj europskoj turneji. Dok je, primjerice, u Budimpešti odsvirao petnaest pjesama, madridska publika čula ih je samo trinaest. Unatoč tome, oni koji su bili u dvorani mogli su uživati u besprijekornoj svirci i setlisti koja je obuhvatila neke od njegovih najvećih uspješnica. Večer je otvorena pjesmama "Badge" i "Key to the Highway", a publika je s oduševljenjem dočekala klasike poput "Hoochie Coochie Man" i "I Shot The Sheriff". Vrhunac večeri za mnoge je bio akustični dio koncerta, tijekom kojeg je Clapton izveo ogoljenu verziju pjesme "Layla" te emotivnu "Tears in Heaven", koja je dirnula čitavu dvoranu.

Nakon incidenta, Eric Clapton nastavlja svoju turneju prema rasporedu. Njegov sljedeći nastup zakazan je za Barcelonu, nakon čega slijede koncerti u Njemačkoj. Unatoč godinama, gitaristički virtuoz ne posustaje, no događaj u Madridu ostaje kao mrlja na turneji i tužan podsjetnik na to kako postupak jednog pojedinca može uništiti večer za tisuće ljudi koji su samo došli uživati u glazbi.