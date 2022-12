Seks ikona osamdesetih otkrila da se razvela nakon 26 godina braka, otkriveno i je li u pitanju treća osoba

Kim Wilde, mnogima omiljena glazbenica iz 80-ih, šokirala je obožavatelje objavom da se razvodi. Ova 62-godišnjakinja je na društvenim mrežama objavila kako je nakon 26 godina njenom braku s Halom Fowlerom došao kraj.

- Kim Wilde i Hal Fowler žele objaviti da su se još prošle godine sporazumno rastali, a potom i razveli. Nikakva treća osoba nije uključena. Ostali su i dalje u dobrim odnosima i jedno drugome žele samo najbolje u sljedećim fazama života. Oko ove teme neće biti daljnjih komentara ili izjava - objava je koja je osvanula na Twitteru pjevačice, a dodano je i da je zajednička.

Hala je Kim upoznala na rock operi 'Tommy', a samo šest mjeseci kasnije su se vjenčali. Zajedno imaju dvoje djece, sina Harryja, koji ima 23 godine i kći Rose koja ima 21 godinu.

Podsjetimo, Wilde se prije nekoliko godina našla na naslovnicama svjetskih medija kada je tvrdila da je vidjela izvanzemaljce.

- Bila sam u vrtu s prijateljem i suprugom dan nakon što je umro Michael Jackson i vidjeli smo dva jaka svjetla na nebu. Izgledala su poput mjeseca, ali puno veće. Lebdjela su, a onda su se počela brzo kretati cik-cak i to je potrajalo 20 minuta. I nismo bili jedini koji su to vidjeli, o tome se pisalo i u lokalnim novinama. To mi je promijenilo život, osjetila sam povezanost sa svemirom, to me inspiriralo i donijelo mi nadu. Mislim da je to kao kad netko kaže da je vidio Boga - kazala je u razgovoru za BBC.

VIDEO Vjekoslava Huljić: "U pjesmi sam ograničena, a u knjizi se mogu otkačiti i izmišljati do mile volje"