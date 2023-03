Sanja Doležal prisjetila se prve Dore, tada se našla u voditeljskoj ulozi

Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, Dora, održao se u veljači u opatijskoj dvorani 'Marino Cvetković', a glazbeno-scenski spektakl privukao je mnogo pozornosti te postao glavna tema. Ove godine razlog tome jest pobjeda riječkog rock benda Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ', a o Dori, Euroviziji i 'Mami ŠČ' još uvijek se puno govori. U razgovor se sad uključila i pjevačica Sanja Doležal.

Ona je s Novim fosilima 1987. predstavljala tadašnju Jugoslaviju na Euroviziju, koji se te godine održavao u Bruxellesu. Pjesmu 'Ja sam za ples' i danas mnogi rado pjevuše, a s njom su Novi fosili osvojili visoko četvrto mjesto. No, Sanja Doležal ovoga se puta prisjetila nečeg sasvim drugog. Naime, upravo njoj, ali i Frani Lasiću, pripala je čast da 1993. godine budu voditelji prvog hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije.

Na svom Instagram Storyju stavila je samo screenshot videa s YouTubea, na kojoj je ona s leđa i samo je rijetki mogu prepoznati, dok se Frano Lasić vidi. Preko fotografije je napisala: 'Znate li tko je vodio prvu Doru 1993.?'

Uz to je stavila i link na cijeli izbor, održan u Kristalnoj dvorani hotela Imperijal u Opatiji, a sve je počelo duetom Sanje Doležal i Frane Lasića koji su otpjevali 'Serenadu Opatiji' legendarnog Ive Robića.

Inače, hrvatski izbor tada se zvao Crovizija. Nešto kasnije hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije promijenio je naziv te je taj naziv ostao do danas. Radi se o imenu 'Dora' koje se koristi od 1995. godine. Doru je osmislila Ksenija Urličić, a ime je dobila po hrvatskoj skladateljici svjetskog značaja Dori Pejačević.

Podsjetimo, ovogodišnji pobjednici Dore pozornost su privukli pjesmom i scenskim nastupom. Članovi grupe na pozornici Dore prvo su se pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Na natjecanje su stigli velikim traktorom vozeći se u prikolici, a osvojili su srca i žirija i publike. No, među publikom je došlo i do podijeljenih mišljenja, pa su neki istaknuli da je njihov nastup pretjeran dok se drugima baš svidio. Ove razlike mnoge su privukle na istraživanje o natjecanju Dora te raspravu o Dori i Euroviziji koje još traju.

Nakon pobjede na eurovizijskim kladionicama Let 3 popeli su se s 29. mjesta na 14. No, prije nekoliko dana je to počelo padati te se 'Mama ŠČ' trenutno nalazi na 16. mjestu. Također, dodajmo da Let 3 nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri 9. svibnja te će tako tražiti svoju ulaznicu u finale.

Dodajmo da iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja ove godine je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi, Velikoj Britaniji. Natjecanje će se odviti u Liverpoolu. Nedavno smo saznali i voditelje ovog spektakla u organizaciji BBC, a to su: britanska glumica Hannah Waddingham (48), glazbenica Alesha Dixon (44) i ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32). Njima će se u finalnoj emisiji pridružiti i poznati voditelj Graham Norton (59).

