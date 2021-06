Sandra Perković proslavila 31. rođendan, pažnju privukla u pripijenoj haljini

Naša najtrofejnija bacačica diska Sandra Perković jučer je proslavila 31. rođendan. Slavljem se pohvalila na svom Instagramu uz fotografiju na kojoj pozira u bijeloj pripijenoj haljini dok u rukama drži kolač na kojem su svjećice s brojem 31.

"Sjajna stvar oko starenja je što ne gubite sve godine koje ste proživjeli! Ja ne starim, ja samo postajem bolja", napisala je uz fotografiju. Ispod objave odmah su uslijedile čestitke brojnih pratitelja među kojima su se našla i neka poznata lica poput Matije Vuice, Saše Lozara, Marijane Batinić, Ive Šarić i Marka Grubnića.

Foto: Instagram

Neki od pratitelja poželjeli su joj sreću, ali i još jedno zlato na nadolazećim Olimpijskim igrama. Inače, Sandra će biti prva hrvatska sportašica koja će nositi zastavu na svečanom otvaranju Olimpijskih igara u Tokiju. Do sada su zastavu nosili Goran Ivanišević (1992), Perica Bukić (1996), Zoran Primorac (2000), Dubravko Šimenc (2004), Ivano Balić (2008), Venio Losert (2012) i Josip Pavić (2016).

Podrška će joj biti i trener i partner Edis Elkasević s kojim je u sretnoj dugogodišnjoj vezi. O početcima njihove ljubavi Sandra je progovorila u jednom od intervjua.

- Meni je to san snova jer smo se Edis i ja upoznali kad sam ja još bila djevojka. Ja sam njega upoznala kad sam imala 15 godina. Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš - rekla je za IN magazin te dodala: - On me zna i najbolju i najgoru. Naša dugovječnost je upravo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, nikad neće napadati, uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i izvan terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke - kazala je Sandra.

