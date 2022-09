Sandra Perković o vjenčanju s trenerom: 'Za mene je brak svetinja, želim da on bude moj odabranik'

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković (32) osim sportskim uspjesima pažnju javnosti privlači i privatnim životom. Sandra je već 10 godina u sretnoj vezi sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem pa mnoge zanima kada će pred oltar.

"Mislim da nakon deset godina života s Edisom je to samo pitanje vremena. Kad će? Može sutra, može ove godine, može za deset godina, glavno da smo mi zajedno i da stvaramo jednu veliku priču i zajednički život i da smo tu jedno za drugoga. A to je ja mislim u današnje vrijeme rijetkost", rekla je Sandra u intervjuu za IN Magazin.

"Za mene je brak svetinja. Ja želim da on bude moj odabranik i ja njegova, a kad će se dogoditi ta službena primopredaja prezimena, to ću vas obavijestiti", dodala je Perković i naglasila da je najbitnije da se njih dvoje slažu i razumiju.

Foto: Instagram screenshot Sandra je Edisa upoznala 2012. godine, a nakon što je godinu kasnije prekinula suradnju s trenerom Ivanom Ivančićem ulogu novog trenera preuzeo je Edis, inače bivši bacač kugle.

Sandra je u siječnju na Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj pozira s Edisom i mnoge ganula emotivnom objavom koju mu je posvetila za 10 godina veze. "HVALA TI što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! HVALA TI što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. HVALA TI što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. HVALA TI što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! HVALA TI na svemu JEDINI MOJ! Sretnih nam 10 godina zajedništva , ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do STOTKE", napisala je tada Sandra Perković.

