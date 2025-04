Sandiju peka priskrbila pobjedu, on najavio na što će potrošiti nagradu: 'Napravit ćemo jednu dobru feštu!'

Posljednji dan ličkog tjedna 'Večere za 5' za Lidiju, Anu, Sandija i Zvonimira u naselju Škare kuhao je aktivni umirovljenik Božo. Kao i ostali ovotjedni kandidati, Božo je za svoju večeru osvojio maksimalnih 40 bodova pa su se kandidati morali dogovoriti tko će odnijeti pobjedu. Ana, Lidija i Zvonimir dobili su po jedan glas, a Sandi dobio dva i tako odnio pobjedu.

Božo je pripremu večere započeo desertom 'Jaja na slatko', to jest, baklavom. Zatim je pripremao 'Veselo meso', glavno jelo - piletinu, svinjetinu i teletinu ispod peke s krumpirima i povrćem, a na kraju je pripremio predjelo 'Vruće hladno', pole krumpira s domaćom pancetom, škripavcem i basom. „Mislim da će se Božo snaći u kuhinji, da treme neće biti, da će Božo to sve pripremiti kako treba i da ide fešta za kraj tjedna 'Večere za 5'“, rekao je Sandi, a on i ostatak ekipe bili su u odličnom raspoloženju na putu prema domaćinu pa su u kombiju i zapjevali.

Domaćin je srdačno i bez treme dočekao svoje goste s domaćim likerima i rakijama. „Božo je bio odličan domaćin, super nas je dočekao na aperitivu, veseo i svjež, kao da se tek probudio“, komentirao je Sandi, a Ana dodala: „Bio je baš opušten.“

Zatim se ekipa prebacila u kuću za stol. Predjelo im se svidjelo okusom, Sandiju su se pogotovo svidjeli krumpiri: „Police su bile tople, baš dobro nasoljene. špek gore - za prste polizati.“ Ipak, Ana je priznala kako nije sve bilo po njenom ukusu: „Dosta natrpano na tanjuru i ona panceta predebelo narezana. Ne volim tako iskreno, znam da svatko ima svoje, ali ja ne volim to kad je debelo narezano“, rekla je i dodala: „Ali sve je bilo i to su domaći proizvodi pa je sve ukusno.“

Glavno jelo svidjelo se gostima koji su za stolom komentirali kako je meso mekano i sočno. „Okus je bio rapsodija - fino, ukusno, mekano meso, krumpir začinjen baš kako ja volim, sve je bilo prefino“, zadovoljno je komentirala Lidija, a Sandi dodao: „Prvi put nisam pojeo do kraja. Ne znam što se desilo, prenatrpao je to predjelo bilo i nisam mogao dalje.“

Ipak, Ana je priznala kako je Sandijeva peka bila bolja: „Bilo bi nepravedno kad ne bih rekla da je Sandi pripremio bolju peku.“ S Anom se slagao i Zvonimir, kojem je Sandijeva peka bila bolja jer je majstorski pripremio krumpir.

Desert je bio jako ukusan, ali gosti su već bili poprilično siti pa nisu svi pojeli svoj komad baklave do kraja, a Lidija je čak komentirala kako ju od oraha malo pecka jezik. „Zadovoljavajući, fini desert. Nije da to preferiram, ali fino je bilo“, rekao je Sandi.

Nakon večere domaćin je svojim gostima poklonio daske za rezanje i kuhače koje je sam izradio od drveta, što se ekipi jako svidjelo, a onda im se pridružio Tomica Jurković te zasvirao na sintesajzeru i zapjevao. „Atmosfera je večeras bila vesela. Lijepo smo se najeli i zabavili, atmosfera je bila za deset“, zadovoljna je bila Lidija.

Preostalo je proglasiti pobjednika i, očekivano, svih pet kandidata dijelili su prvo mjesto jer su svi gosti i Boži dali po maksimalnih deset bodova. Ana je svoj glas dala Sandiju, Sandi Zvonimiru, Božo Ani, Zvonimir Lidiji, a Lidija pak također Sandiju pa je tako on odnio pobjedu. „Nisam očekivao pobjedu. A što ću s nagradom? Profeštat ćemo, bit ćemo svi skupa i napravit ćemo dobru feštu“, izjavio je ovotjedni pobjednik. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

