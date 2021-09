korona ponovno poremetila planove

Samo dan prije, vjenčanje Ivanke i Mrle otkazano! Mladenka se zarazila koronom

Cijeli otok trebao je biti njihov, na koji su odlučili pozvati 100-200 ljudi. Na dugo očekivanoj svadbi se ujedno trebao snimiti i spot premijernog dueta Ivanke i Zorana Prodanovića Prlje, no i to će morati pričekati Ivankino ozdravljenje. Vjenčanje je sada odgođeno do daljnjega.