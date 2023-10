Samanta iz 'Ljubav je na selu' oštro o suparnici: 'Gabrijelini komentari su obične laži, ljuta je i bijesna'

Samanta Knežević jedna je od kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' koja se bori za ljubav farmera Ivana Detkovića, najmlađeg u ovoj sezoni. Ivan i Samanta već su izmjenjivali nježnosti i ljubili se, a to nije dobro sjelo drugim djevojkama, Tihani i Gabrijeli, koje se također bore za trenutak pažnje. Samanta kaže da je za vrijeme posjeta Lonjskom polju imala samo prijateljske osjećaje prema Ivanu.

- Pa s moje strane su to i dalje bili čisti prijateljski osjećaji i ništa više. Za nešto više treba vremena da osobu bolje upoznaš i saznaš sve kritične stvari koje te zanimaju prije veze, potencijalne "red flags" ako ih ima - rekla je za RTL.hr ova kandidatkinja.

Knežević misli da su se Tihana i Gabrijela smijale dok se ljubila s Ivanom jer im je povrijeđen ego.

- Mislim da im je jako bio povrijeđen ego što Ivan ne smatra da su neke top ribe i tu ih je uhvatila jedna velika ljutnja i bijes i onda su tu mržnju usmjerile prema meni.

Ivanu je pokušala reći i da uspori.

- Pa rekla sam Ivanu da malo uspori da se stvari odvijaju spontano i lagano, ali on kao da to hoće ubrzati.

Samantu smetaju Gabrijelini komentari, naime, ona je rekla da je brzo između nje i svih farmera dosad sve preraslo u nešto više.

Smeta zato što su to obične laži. Ja s nijednim farmerom kod kojeg sam bila nisam ništa imala, a onaj običan poljubac, pa bože moj, ono je bila obična zezancija, ništa spektakularno, dok kod Tomislava je on poljubio mene, ja nisam nikad ni bila zainteresirana. Ljudi miješaju danas, koliko vidim, obični poljubac odmah sa seksom, to je stvarno prežalosno gdje smo kao društvo došli danas.

Otvoreno je progovorila i o poslu, te je rekla da smatra da je neprirodno robovati nekom šefu za sitne nove.

- Smatram da je robovanje nekom šefu za sitne novce neprirodno, naravno. Ubijati se od posla za nekog drugog nema smisla. Bilo bi idealno imati nešto svoje i raditi za sebe, ne za nekoga drugoga, kao i ta kuća, što sam spomenula na farmi, imati svoju domaću hranu i raditi za sebe.

Kaže i da se u budućnosti vidi na farmi.

- Ja se nadam životu izvan sistema sa svojom farmicom i da radim za sebe Ili neki umjetnički posao jer sam umjetnica u duši.

