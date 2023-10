Biste li je prepoznali? Naša pjevačica skinula je 50 kilograma, a sada obline pokazala u izazovnoj haljini

Riječka glazbenica Martina Vrbos održala je koncert u The Babe boutique hotelu. Martina je izgledala odlično u zanimljivoj haljini koja je naglasila njene obline. Haljina je imala duboki dekolte, ali i druge proreze. Vrbos je nedavno otkrila i kako je dobila borbu s viškom kilograma, koju je godinama vodila i priznala je kako je izgubila 50 kilograma i sada se osvrnula na činjenicu kako se često više pisalo o njezinom izgledu i kilogramima, nego o njezinoj glazbenoj karijeri.

- Znaš, ako ti napišeš, Martina je izdala ''Zašto mi ne daš da te volim'' ili - Martina je smršavila 50 kilograma. Ajmo sad, što otvaraš? Otvaraš ovo gdje je smršavjela, ja samu sebe otvaram i kažem "Bože stvarno sam smršavjela, daj da vidim....Uvijek je kilaža bila važnija nego moje pjevanje. Što je žalosno jer ja mislim da ja stvarno imam glas koji bi trebao malo više prostora nego moje kile - rekla je Martina u razgovoru za IN Magazin.

GALERIJA Pogledajte kako je Martina Vrbos izgledala na početku karijere

Glazbenica je dok je živjela u Hrvatskoj, bila poznata po pomalo kontroverznom ponašanju, ali i dobrom glasu i zanimljivim scenskim nastupima. Ipak, ono što je najviše intrigiralo javnost bila je njezina neprekidna borba s kilogramima za koje je jedno vrijeme govorila da je smetaju, te je svoje obline rado pokazivala, no u jednom trenutku ta ju je faza prošla i odlučila se s njima uhvatiti u koštac te je došla do zavidno vitke linije. Svoju težinu često je ranije krivila za to što se nije uspjela ''prodati'' široj publici.

U to vrijeme hodala je s osobnim trenerom Branimirom Medićem Medom koji joj je pomogao skinuti čak 30 kilograma, a upoznali su se preko njezina prijatelja Marka Lasića Nereda. Iako je u prvom trenutku pomislila da je Branimir najvjerojatnije zauzet, trener ju je poljubio i postali su par te su se 2010. čak i zaručili. U jednom intervjuu izjavila je kako se Branimir pomirio s tim što je ona nekad neuredna i aljkava, no ipak su prekinuli. Kasnije se zaljubila u crnogorskog poduzetnika Alberta Camaja s kojim je prekinula 2012. nakon koncerta Cece Ražnatović, pisali su tada srpski mediji.

GALERIJA Martina Vrbos održala je koncert u Beogradu

Nakon ovih brodoloma pravu ljubav pronašla je u Beograđaninu kojeg je dugo skrivala od javnosti, riječ je o Bogoljubu Vidakoviću koji je pet godina mlađi od pjevačice i s kojim je dobila sinčića Kostu, a kasnije i kćerkicu Milu. Martina je aktivna na društvenim mrežama, ponajviše na Instagramu, gdje ima tek nešto više od 2000 pratitelja i svakodnevno objavljuje fotografije obiteljske idile.

