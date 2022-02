Leonarda Lončar na Dan zaljubljenih odlično se provela i nije skidala osmijeh s lica

Nina Badrić sinoć je u dvorani Vatroslav Lisinski održala koncert koji je njezina publika s veseljem dočekala i zajedno s Ninom otpjevali su njezine najveće hitove: Čarobno jutro, Dodiri od stakla, Dat će nam Bog, Dani i godine, Za dobre i loše dane, Čežnja, Rekao si...U prvom redu sjedile su njezine kolegice i prijateljice Vanna, Marija Husar Rimac i Ivana Husar Mlinac koje su joj došle pružiti podršku. Dan zaljubljenih sinoć je na koncertu Nine Badrić proslavila i Leonarda Lončar koja se odlično zabavila, a trenutak u kojem je ustala i zaplesala uhvatio je i fotoreporter Pixsella.

Prošle godine Leonarda se nakon 28 godina braka rastala od našeg proslavljenog nogometaša Zvonimira Bobana i zajednički su donijeli odluku kako će odvojeno nastaviti živote. Ovaj par oduvijek se trudio svoju privatnost zadržati podalje od javnosti i tek u rijetkim prilikama govorili su o svom obiteljskom životu, braku i djeci. Leonarda se povratkom u Zagreb odlučila vratiti dizajnu i nedavno je u intervju za IN magazin pričala o tome u kakvim je odnosima sada s bivšim suprugom.

- Dobro sam danas. Sad sa Zvonkom imam jedan lijepi odnos, indirektniji. 32 godine smo bili zajedno. Prvo sam ja patila za njim, to jest ja sam previše od njega tražila u početku, a on je poslije previše tražio od mene. Ne previše, OK. Uglavnom, nije puklo radi treće osobe, nego radi treće stvari. Tako da smo se razdvojili. Ne žalim ni za čim - rekla je nedavno Leonarda.

